هواوي تعلن عن إطلاق هاتف HUAWEI Mate X2

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (BG) اليوم عن إطلاقHUAWEI Mate X2، الهاتف الذكي الرائد من الجيل الجديد القابل للطي والذي يكشف عن تجارب جديدة ومثيرة مع تصميم Falcon Wing الجديد الذي يفتح إمكانيات جديدة في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة.يتميز بتصميم مضغوط جديد مع نقطة توازن مخصصة، يتعامل هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل استثنائي سواء كان مطويًا أم لا. تعد الشاشة غير المطوية واحدة من أكبر شاشات العرض في القطاع، حيث توفر تجربة مستخدم متسقة عبر الشكلين. مصمم بدقة، يمكن طي هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل مثالي إلى شكل مضغوط، ويتكشف بشكل جميل في شاشة مسطحة . الهيكل المركب المصنوع من الفولاذ والكربون عالي القوة يجعله جهازًا خفيفًا ولكنه قويًا أيضًا. يجمع هاتف HUAWEI Mate X2 بين كاميرا Ultra Vision Leica الرباعية ونظام صوت استريو قوي مزدوج السماعات ومجموعة شرائح Kirin 9000 5G السريعة، ويمثل الهاتف القابل للطي الجديد بعضًا من أفضل التقنيات التي تقدمها الصناعة.قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "مع وجود بعض من أفضل ابتكارات البرامج والأجهزة في جوهر هذا الهاتف، يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 قفزة عملاقة إلى الأمام ويضع معايير للأجهزة القابلة للطي في المستقبل". "بينما كان يُنظر إلى هاتف HUAWEI Mate Xs إلى حد كبير على أنه أفضل هاتف قابل للطي في فئته، واصلنا السعي لإيجاد طرق جديدة لتحسين تجربة الطي. يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية، مع ابتكارات رائدة وتجربة مستخدم رائعة حقًا في جميع المجالات ".