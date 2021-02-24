تكنولوجيا وعلوم

نيسان تزيح الستار عن Qashqai المتطورة! (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2021 | 06:00
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كشفت شركة نيسان عن سيارة Qashqai الجديدة التي طورتها لتكون من بين أفضل سيارات الكروس أوفر من الناحية التقنية والاقتصاد في استهلاك الوقود.

وتختلف السيارة الجديدة كليا وفعليا عن نماذج Qashqai السابقة، إذ حصلت على تصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وعلى مصابيح أمامية فريدة الشكل، فضلا عن ممتصات صدمات وفتحات هوائية مصممة لتمنحها طابعا رياضيا بعض الشيء.
 
 
 
أما هيكل هذه السيارة فأصبح أكبر، طوله 4 أمتار و42 سنتيمترا، عرضه 183 سم، وارتفاعه 163 سم،  والمسافة بين محوري العجلات فيه 266 سنتيمترا، كما ازدادت سعة صندوق الأمتعة الخلفي لتصبح 504 ليترات.
 
وداخليا حصلت قمرة هذه المركبة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة 12 بوصة تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة لمسية بمقاس 10،8 بوصة، وجهزت القمرة بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية.
 
وجهزت نيسان هذه السيارة بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستتوفر هذه السيارة في الأسواق العالمية بعدة نسخ، نسخة مجهزة بمحركات بنزين بعزم 140 حصانا، ونسخة بمحرك بعزم 158 حصانا، ونسخة بمحركات هجينة يصل عزمها إلى 190 حصانا تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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