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تكنولوجيا وعلوم
إذا كنت تفكّر بشراء لابتوب مستعمل.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
24-02-2021
|
09:00
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كتب شادي عواد في "الجمهورية": في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، تدفع المشاكل المالية البعض لشراء لابتوب مستعمل بسبب ارتفاع أسعار الكمبيوترات الجديدة.
مع اضطرار المستخدمين على العمل والدراسة من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا، ظهرت لدى الكثيرين الحاجة للحصول على لابتوب للقيام بالمهام اليومية بسهولة. ولكن قبل شراء لابتوب مستعمل هنالك بعض الأمور التي يجب الإنتباه إليها كي لا تقعوا ضحية جهاز لا يعمل بالشكل الصحيح، ومن أبرزها:
- تجنّب الأجهزة القديمة: من الأفضل عدم شراء لابتوب يزيد عمره عن ثلاث سنوات. فبمرور بضع سنوات على شراء جهاز الكمبيوتر واستخدامه، تبدأ علامات التقدّم في السن بالظهور عليه. مثل تباطؤ وحدة المعالجة المركزية «CPU» التي تؤدي بدورها إلى بطء في عمل الجهاز ككل. ولهذا، من الأفضل تجنّب شراء الأجهزة القديمة نسبياً لتجنّب الحاجة الى تبديلها بجهاز أحدث في المستقبل القريب.
- مواصفات الجهاز: في حالة شراء لابتوب مستعمل، إحرصوا على أن ينتمي للجيل الثالث «i3» أو أكثر من المشغلات. فأيّ مشغل أقدم سيجعل الجهاز بطيئاً عند القيام بالدراسة والعمل عن بعد. كذلك من الأفضل البحث عن لابتوب بشاشة تعمل بدقة عالية، إذ انّ الشاشات الأقدم ستبدو الصورة عليها باهتة، وبذاكرة عشوائية «رام» في حدها الأدنى 2 جيغابايت.
- فحص البطارية: البطارية هي أهم مكوّن في اللابتوب. وإنّ تلف البطارية يعدّ من أكثر الأسباب لبيع لابتوب قديم. ولدى شراء لابتوب مستعمل، إختبروا البطارية أولاً للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، وذلك عبر شحنها بالكامل، ثم فصل الشاحن وترك الجهاز في وضع التشغيل حتى فراغ البطارية بالكامل. وإنّ مدة عمل اللابتوب على طاقة البطارية يجب ألّا تقل عن 30 دقيقة. وهنا، يجب الأخذ بالحسبان أيضاً أنه من الصعب أحياناً استبدال البطارية القديمة لبعض أجهزة اللابتوب، كون هذه العملية بحاجة في بعض الأحيان إلى متخصّص للقيام بذلك. لقراءة المقال كاملاً
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