تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف مواصفات هاتف "9E" المنتظر من "وان بلس"!

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:00
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كشفت أحدث التسريبات على خطط شركة "وان بلس" الصينية لدعم هاتفها المنتظر "OnePlus 9E" برقاقة معالج "Snapdragon 690"، ومعدل تحديث "90Hz".

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "جي إس إم أرينا" التقني، فإنّ الشركة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق سلسلة هواتف "OnePlus 9"، والتي تتضمن هذا العام هاتف "OnePlus 9E" أو الذي عرف في التسريبات بهاتف "OnePlus 9 Lite".

وأوضحت تسريبات جديدة جاءت عبر مدونة "Techmaniacs" بعض من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

ويتميز هاتف "OnePlus 9E" وفقاً للتسريبات بحجم شاشة 6.5 إنش ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميغا بيكسل، ومعالج "Snapdragon 690".

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعراً بدقة 8 ميغا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة "5000 mAh"، على أن يضم النموذج الرئيسي للهاتف ذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 128 غيغا بايت.

كما أكدت صورة مسربة لشاشة "OnePlus 9" بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي يظهر بنموذج رقم "LE2113"، ورقاقة معالج "Snapdragon 888"، مع شاشة "Fluid AMOLED" بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.
 


كما تتضمن إعدادات الكاميرا في الهاتف مستشعراً رئيسياً بدقة 48 ميغا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميغا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميغا بيكسل.

ويأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 128 غيغا بايت، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل "Android 11"، وبطارية بقدرة "4500 mAh"، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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