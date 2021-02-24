"سوني" تطوّر نظارات للواقع الافتراضي لجهاز "بلاي ستيشن 5"





كشفت تصريحات "سوني" مؤخراً عن اللمحات الأولى لمواصفات الإصدار القادم من نظارات الواقع الإفتراضي التي تقدم لمستخدمي أجهزة "PS5"، حيث تتجه "سوني" لدعم المستخدم بتجربة سلسة عند إستخدام الجيل القادم من نظارات الواقع الإفتراضي، مع تحسين جودة وكفاءة العرض، بحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "إنغادغيت". بدأت شركة "سوني" اليابانية العمل على تطوير إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي لجهاز ألعابها الجديد "بلاي ستيشن 5"، حيث تستهدف "سوني" في الإصدار الجديد تحسين تجربة المستخدم بآداء أعلى وتصميم أكثر سلاسة.كشفت تصريحات "سوني" مؤخراً عن اللمحات الأولى لمواصفات الإصدار القادم من نظارات الواقع الإفتراضي التي تقدم لمستخدمي أجهزة "PS5"، حيث تتجه "سوني" لدعم المستخدم بتجربة سلسة عند إستخدام الجيل القادم من نظارات الواقع الإفتراضي، مع تحسين جودة وكفاءة العرض، بحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "إنغادغيت".

وبحسب الشركة، فإنّ الجيل القادم من نظارات الواقع الإفتراضي سيأتي بترقية مذهلة في الآداء، والذي يشمل أفضل مستوى في جودة العرض، مع دعم مجال أوسع في الرؤية، وميزة تتبع الحركة بدقة وآداء أسرع، أيضاً يأتي الإصدار الجديد بأدوات تحكم بتصميم جديد، وتفاعل بآداء أفضل في البيئة المحيطة.



ومن المقرر أن ينطلق الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي بميزة الإتصال مع أجهزة "PS5" عبر كابل واحد، لذا لن تدعم الإتصال اللاسلكي، إلا أنّها ستقدم تصميماً لا يتضمن الكثير من الأسلاك لتجربة سلسة في الإستخدام.



وأشارت "سوني" في تصريحاتها إلى أن الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي لن يقدم للأسواق خلال 2021، كما أكدت الشركة على أن النظارة مازالت قيد التطوير في الوقت الراهن.