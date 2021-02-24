هاتف HUAWEI Y8s الجديد.. سيّد التصوير الليلي من هواتف الفئة الابتدائية الآن في لبنان

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين Huawei Consumer Business Group (CBG)، اليوم، عن إطلاق HUAWEI Y8s، الهاتف الجديد ضمن سلسلة HUAWEI Y Series الشهيرة. يأتي الهاتف مجهزاً بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم التقاط صوّر بدقة 48 ميجابكسل، مما تتيح لقطات فائقة الوضوح مع تفاصيل دقيقة. يتميز الهاتف الذكي من سلسلة HUAWEI Y Series الجديد أيضًا بالوضع الليلي الرائد في فئته لالتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة. جهز هاتف HUAWEI Y8s ببطارية 4000mAh ومعالج Kirin 710F، وهو مدعم بأداء قوي يدوم طويلاً للاستخدام اليومي. إن هاتف HUAWEI Y8s أصبح متوفر الآن في الأسواق اللبنانية.يتميز هاتف HUAWEI Y8s بنظام كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. تم تجهيز الكاميرا الرئيسية بجهاز استشعار 1/2-بوصة وفتحة عدسة واسعة f / 1.8 لالتقاط صور مذهلة في أي وقت من اليوم. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من كاميرا العمق لمحاكاة تأثير عمق المجال الضحل وإبراز الموضوعات على الصور الشخصية.يسمح مستشعر الكاميرا الرئيسي الكبير بتحسين السطوع على اللقطات المأخوذة في الإضاءة المنخفضة. علاوة على ذلك، يدعم أحدث هاتف HUAWEI Y8s الوضع الليلي المحمول باليد، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الإضاءة المنخفضة. إذ تدعم هذه الميزة ما يصل إلى ست ثوانٍ مع تقليل تشويش وتثبيته لتوسيع النطاق الديناميكي وتعزيز التفاصيل حول الصور الملتقطة في بيئات معتمة. يتيح الوضع الرأسي على هاتف HUAWEI Y8s للمستخدمين التقاط أفضل جوانبهم بسهولة من خلال تقديم حل تجميل ذكي ثلاثي الأبعاد مصمم خصيصًا لكل مستخدم على حِدة. تتوفر مجموعة من تأثيرات الضوء غير الواضحة مثل القلوب والدوامات، بالإضافة إلى إضاءة الفراشة وغيرها من الإنارة الرأسية للحصول على لمسة خيالية. كما تتعرف ميزة Master AI في هاتف HUAWEI Y8s على أكثر من 500 مشهد عبر 21 فئة ويقدم تحسينات مستهدفة للمستخدمين للحصول بسهولة على صور تستحق الإطار.تم تصميم هاتف HUAWEI Y8s ليدعم تصوير الفيديو بطريقة استثنائية.إذ يدعم الهاتف التثبيت الإلكتروني للصور (EIS) في مقاطع الفيديو للتعويض عن اهتزاز الكاميرا، مما يؤدي إلى صور ثابتة وسلسة.يتفوق هاتف HUAWEI Y8s أيضًا في التقاط صور السيلفي مع نظام الكاميرا الأمامية المزدوجة، والتي تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. من خلال الاستفادة من اعتدة الكاميرا القوية، فإنها تدعم محاكاة تأثيرات البوكيه في الوقت الفعلي التي تنتج تأثيرًا ضبابيًا تدريجيًا يفصل الهدف عن الخلفية. كما يمكّنها تقليل الضوضاء من خلال الذكاء الاصطناعي و دعم مجموعة من ظروف الإضاءة، بحيث يمكن للمستخدمين التركيز على التقاط صورة شخصية دون الحاجة للبحث عن مصدر الضوء المثالي.تستفيد شاشة HUAWEI FullView مقاس 6.5 بوصة من تقنية In-Cell and Chip on Flex (COF) لدعم عرض Full HD+ بدقة 23401080x لعرض جميع أنواع المحتوى بتفاصيل واضحة وألوان زاهية. مع ذروة سطوع تبلغ 450 شمعة في المتر المربع، يمكن استخدام هاتف HUAWEI Y8s وسيعرض لك النص والصورة بوضوح حتى في ظل الضوء الساطع. تأتي الشاشة أيضًا مع وضع حماية العين، المعتمدة من قِبل مؤسسة TUV Rheinland، التي يقوم بتصفية الضوء الأزرق الضار.على الرغم من وجود شاشة كبيرة، يزن هاتف HUAWEI Y8s ، 180جرامًا ويبلغ سمكه 8.15 مم فقط. يضمن تصميم القوس المنحني ثلاثي الأبعاد تثبيتًا مريحًا، بينما يمكن استخدام ماسح بصمة الإصبع الخلفي لفتح الجهاز في أقل من 0.35 2 ثانية. تم تصميم أحدث هاتف HUAWEI Y8s ليكون بسيطًا وأنيقًا، وهو متوفر بلونين - أسود منتصف الليل Midnight Black وأخضر زمردي Emerald Green ، مع كلا النوعين اللذين يتميزان ببنية نانوية دقيقة في الخلف لإنتاج تأثير بصري خاص للوهج.يدعم هاتف HUAWEI Y8s أداءً سلسًا حتى في ظل الأعباء الثقيلة، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع إلى 512 جيجابايت. يعمل الهاتف الذكي ببطارية كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) توفر ما يصل إلى 50 ساعة من وقت المكالمة، و42 ساعة من تشغيل الموسيقى، و7.6 ساعة من تشغيل الفيديو أو 11 ساعة من اللعب المتواصل3. يأتي الهاتف مع شاحن باستطاعة 10 واط و تقنية إدارة الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Power Management 7.0، للحصول على أداء أكثر كفاءة.في قلب الهاتف يكمن معالج Kirin 710، ويقدم هاتف HUAWEI Y8s قيمة وكفاءة استثنائية. يقدم هاتف HUAWEI Y8s، جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم EMUI 9.1، تجربة سلسة في جميع السيناريوهات. يحول نظام الملفات القابل للقراءة فقط القابل للتمديد (EROFS) ملفات النظام إلى ملفات للقراءة فقط ويضغطها للحصول على سرعة قراءة / كتابة عشوائية أسرع بنسبة 20 بالمائة بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى حوالي 2 جيجابايت من مساحة التخزين الإضافية4. يعزز GPU Turbo 3.0 على EMUI 9.1 أداء الألعاب وجودة الصورة في 85 لعبة مشهورة، مما يوفر تجربة ألعاب سلسة وفعالة للبطارية. يعمل الوضع البسيط على تبسيط الواجهة بشكل كبير برموز وأحجام خطوط أكبر لتقديم تجربة أكثر سهولة للمستخدمين.