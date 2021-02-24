تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة وهذا ثمنها (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2021 | 23:00
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أعلنت شركة Xiaomi في الهند مؤخرا عن سماعة لاسلكية مميزة وعملية ورخيصة الثمن.

وتأتي Mi Neckband Pro بطوق مطاطي خفيف الوزن يوضع حول الرقبة، تخرج من جانبيه سماعتان صغيرتان، وتتمتع أقسامها بمقاومة العرق ورذاذ الماء وفق معيار IPX5.

وجهزت هذه السماعة بعناصر تعمل باللمس للتحكم بالأصوات والرد على المكالمات، وبتقنية Bluetooth 5.0 التي تمكنها من الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية والحواسب لاسلكيا، وعلى مسافات تصل إلى 10 أمتار.
 
 
 
وبالرغم من سعرها المنافس الذي يقل عن 30 دولارا، فقد جهزتها Xiaomi  بميزة عزل الضوضاء الخارجية القادرة على عزل أصوات تصل تردداتها إلى 25 ديسيبل، فضلا عن بطارية داخلية تكفيها لتعمل لنحو 20 ساعة في حال استعمالها لسماع الموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية التي تصل إلى الهاتف المقترنة به.
 
وتزامنا مع طرح هذه السماعة استعرضت شركة Xiaomi   أيضا مكبر صوت لاسلكي ذكي جديد، يتميز بهيكل مقاوم للماء والغبار، وبطارية تكفيه ليعمل لعدة ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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