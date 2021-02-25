تكنولوجيا وعلوم

الاعلام التقليدي الاسترالي يستفيد من اعلانات الانترنت

Lebanon 24
25-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-797254-637498513099176160.jpg
Doc-P-797254-637498513099176160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقرّ البرلمان الأسترالي، الخميس، قانونا يلزم المجموعات العملاقة للتكنولوجيا بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل نشر محتوياتها.


واعتمد النص بسهولة بعدما توصلت شبكتا غوغل وفيسبوك إلى اتفاقات يجنبها التعرض لتحكيم تكون نتائجه ملزمة، وهو يمهد الطريق لهاتين المجموعتين لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات في اتفاقات حول محتوى محلي.

وقد يشكل هذا الاتفاق نموذجا لحل النزاعات بين عمالقة التكنولوجيا والمنظمين في جميع أنحاء العالم لموازنة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والمجموعات العملاقة التي تهيمن على الإنترنت، وتحصل على جزء كبير من عائدات الإعلانات.

وقالت الحكومة الأسترالية إن القانون سيضمن للمؤسسات الإخبارية "تعويضا عادلا عن المحتوى الذي تقدمه وبالتالي المساعدة في الحفاظ على صحافة الاهتمام العام حية في أستراليا"، حسبما نقلت "فرانس برس".


وستدفع غوغل الآن مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر في أداتها الجديدة المسماة "غوغل نيوز شوكيز" بينما أصبح على فيسبوك الدفع للمزودين الذين يظهرون في منتجها الإخباري "نيوز" الذي يفترض أن يطرح في أستراليا في وقت لاحق من العام الجاري.

وجرت مواجهة بين فيسبوك والحكومة الأسترالية، فبعدما حجب نشر روابط لمقالات إخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دولية ردا على مشروع القانون، تراجع مالك إنستغرام وواتساب أخيرا، وأبرم اتفاقا في اللحظة الأخيرة مع كانبيرا.

وأعلنت مجموعة مارك زوكربيرغ أنها ستستثمر مليار دولار "على الأقل" في المحتوى الإخباري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويضاف هذا المبلغ الجديد الذي أعلنه نيك كليغ مسؤول العلاقات العامة في مجموعة التواصل الاجتماعي العملاقة الأربعاء إلى 600 مليون دولار تم ضخها في وسائل الإعلام منذ 2018.

جدير بالذكر أن لدى فيسبوك وغوغل شهران إضافيان لعقد صفقات أخرى من شأنها تجنب تحكيم ملزم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-02-25
15:00 | 2021-02-25
12:00 | 2021-02-25
09:00 | 2021-02-25
06:00 | 2021-02-25
23:00 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website