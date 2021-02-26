تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعلن موعد طرح هاتفٍ منافسٍ بقدرات تصوير مميزة

Lebanon 24
26-02-2021 | 06:00
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أعلنت سامسونغ أنها ستطرح هاتفها الأحدث Galaxy M62 في بعض البلدان الآسيوية بداية آذار المقبل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف سيطرح بهياكل مقاومة للماء والغبار، وبألوان هي الأسود والأخضر والأزرق، وبأسعار تبدأ من 330 دولارا تقريبا.
 


سيأتي الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وأبعادها "20:9".
 
وستزوّد نماذجه بمعالجات Exynos 9825، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية microSDXC ، ومعالجات رسوميات من نوع Mali-G76 MP12.
 
 
 
كما ستحصل هذه الهواتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة، فيها مستشعر أساسي بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة خاصة للتصوير العريض، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
 
ودعمت سامسونغ الأجهزة بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.
المصدر: روسيا اليوم
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