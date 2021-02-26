تكنولوجيا وعلوم

لقطات ساحرة ونادرة.. شاهدوا لحظة سقوط نيزك في كندا

Lebanon 24
26-02-2021 | 09:00
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أضاء نيزك سماء مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا بكندا، في الساعات الأولى من يوم 22 شباط، وصورته كاميرات الأمن المنزلية لسكان المنطقة.

يُظهر هذا الفيديو، الذي سُجل في حوالي الساعة 6.23 صباحاً بالتوقيت المحلي، كرة نارية ساطعة لفترة وجيزة في السماء، صورته من كاميرا تعود إلى كولن براون.

وقال البروفيسور كريس هيرد، خبير النيازك في جامعة ألبرتا، إن الكرة النارية كانت نيزكاً وشجع السكان المحليين على إرسال مقاطع فيديو تظهر نزولها إلى جمعية النيزك الأميركية. 
المصدر: وكالات

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