تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" يختبر منح "ميزة حصرية مدفوعة" لمستخدميه.. Super Follows

Lebanon 24
26-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-797518-637499235839108604.jpg
Doc-P-797518-637499235839108604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ موقع "تويتر"، أمس الخميس، في اختبار ميزة اختيارية لمستخدميه، تتلخص فكرتها في منحهم محتوى حصريا مقابل اشتراك مادي.
وتسمح الميزة التي تحمل اسم "Super Follows" أو "المتابعين الفائقين" لمستخدمي "تويتر" بتحصيل المال مقابل جرعة إضافية وحصرية من المحتوى المقدم، حسبما أعلنت الشركة في بيان رسمي لها، بحسب شبكة "إن بي سي".

ومازالت الميزة قيد الاختبار داخل "تويتر"، ولم يتم إطلاقها على نطاق واسع وبشكل رسمي.
وأوضح متحدث باسم "تويتر" أن "استكشاف فرص تمويل المغردين مثل ميزة "Super Follows" سيسمح للمبدعين والناشرين بالحصول على دعم مباشر من قبل جمهورهم، كما أنه سيحفزهم على مواصلة إنشاء محتوى يحبه جمهورهم".

وقالت الشركة إنه سيكون لديها المزيد لمشاركته في الميزة "في الأشهر المقبلة".

وتمثل الخطوة تحولا في خدمة كانت دائما مجانية، مما يدفع "تويتر" أن يسير على نهج شركات مثل "باتريون" "أونلي فانز" و"صبستاك" التي توفر جميعها فرصة لكسب المال من المتابعين المهمين أو المخلصين.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-26
06:00 | 2021-02-26
23:00 | 2021-02-25
21:00 | 2021-02-25
18:00 | 2021-02-25
15:00 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website