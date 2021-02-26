"سامسونغ" تطلق سلسلة هواتف "Galaxy A" قريباً!

كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "سامسونغ الكورية" الجنوبية قررت إطلاق مجموعة من الهواتف متوسطة المدى في الهند من سلسلة "Galaxy A"، إذ تعتزم إطلاق "Galaxy A32" و"Galaxy A52" و"Galaxy A72" قريبًا.

وبحسب ما ذكر موقع "مزمز"، فقد نشرت الشركة الكورية الجنوبية صفحات دعم لـ"Galaxy A32 4G" و"Galaxy A32 5G" و"Galaxy A52" و"Galaxy A72" على موقعها في الهند؛ مما يعني اقتراب إطلاق هذه الهواتف الذكية رسميًا. وبالرغم من عدم وجود معلومات رسمية حول موعد إطلاق الهواتف، إلا أنه من المتوقع الإطلاق الشهر المقبل. وبالرغم من أنه تم إطلاق "Galaxy A32" في العديد من الأسواق حول العالم، لم يتم إطلاق هاتفي "Galaxy A52" و"Galaxy A72" في أي دولة حتى الآن.



