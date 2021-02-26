"شاومي" تكشف عن جهاز تلفاز "Redmi Max".. وهذه مواصفاته!

كشفت شركة "شاومي" الصينية عن جهاز تلفاز "Redmi Max" الذكي المميز بحجم 86 إنش، والذي ينطلق للأسواق بسعر 1240 دولار.



وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلاً عن موقع "gizchina"، فإنّ الشاشة في جهاز تلفاز "Redmi Max" تشغل نسبة 97.25% من إطار الجهاز، كما يتميز الجهاز بشاشة "IPS matrix" بدقة "4K"، وتتميز الشاشة ايضاً بتغطية بنسبة 92 % من ألوان "DCI-P3"، كما يدعم تقنية "MEMC"، و"HDR10" بلس، مع معدل تحديث إطارات "120 Hz".

كما يضم "Redmi Max 86" معالج بدقة تصنيع 22 نانومتر، رباعي الأنوية "Arm Cortex-A72"، وكرت شاشة "Mali-G52 MC1"، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 2 غيغا بايت رام، وذاكرة فلاشية بسعة 32 غيغا بايت.

وتدعم "شاومي" الجهاز بواجهة "MIUI TV 3.0"، ومن المقرر أن يتوفر جهاز تلفاز "Redmi Max" في الأسواق بدءاً من 4 من آذار المقبل.