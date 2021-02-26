تكنولوجيا وعلوم

تلغرام يقدم تحديثات جديدة

Lebanon 24
26-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-797595-637499371242279390.png
Doc-P-797595-637499371242279390.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دشن تطبيق المحادثات الفورية "تلغرام" تحديثات وتطبيقات جديدة تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه.

وأفاد الموقع الإلكتروني التقني "ذا فيرج"، أمس الخميس، أن التحديثات الجديدة ضمت تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.

ومن بين التحديثات الجديدة على "تلغرام"، تكوين مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات الجديدة يسودها المزيد من السرية والأمان معا.

وأكد الموقع الإلكتروني التقني أن الحذف التلقائي للرسائل كان ممكنا بالفعل في الدردشات السرية المشفرة في "تلغرام"، لكن التحديث الجديد لنظامي التشغيل لمستخدمي أنظمة iOS و Android يضيف خيارا آخر لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة.

ويمكن تفعيل خاصية الحذف التلقائي داخل المحادثات أو الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل.

وتأتي تحديثات "تلغرام" على خلفية استغلال تصاعد شعبيته، بعد هجرة الملايين من المستخدمين لتطبيق "واتسآب" التي لم تعد محادثاته سرية كما كانت من قبل.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-02-26
18:00 | 2021-02-26
15:00 | 2021-02-26
12:00 | 2021-02-26
09:00 | 2021-02-26
06:00 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website