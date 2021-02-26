15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تلغرام يقدم تحديثات جديدة
Lebanon 24
26-02-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دشن تطبيق المحادثات الفورية "تلغرام" تحديثات وتطبيقات جديدة تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه.
وأفاد الموقع الإلكتروني التقني "ذا فيرج"، أمس الخميس، أن التحديثات الجديدة ضمت تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.
ومن بين التحديثات الجديدة على "تلغرام"، تكوين مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات الجديدة يسودها المزيد من السرية والأمان معا.
وأكد الموقع الإلكتروني التقني أن الحذف التلقائي للرسائل كان ممكنا بالفعل في الدردشات السرية المشفرة في "تلغرام"، لكن التحديث الجديد لنظامي التشغيل لمستخدمي أنظمة iOS و Android يضيف خيارا آخر لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة.
ويمكن تفعيل خاصية الحذف التلقائي داخل المحادثات أو الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل.
وتأتي تحديثات "تلغرام" على خلفية استغلال تصاعد شعبيته، بعد هجرة الملايين من المستخدمين لتطبيق "واتسآب" التي لم تعد محادثاته سرية كما كانت من قبل.
الأكثر قراءة
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
Lebanon 24
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
08:21 | 2021-02-26
26/02/2021 08:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
09:00 | 2021-02-26
26/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
08:00 | 2021-02-26
26/02/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي آخر معطيات قضية اغتيال لقمان سليم؟
Lebanon 24
ما هي آخر معطيات قضية اغتيال لقمان سليم؟
06:05 | 2021-02-26
26/02/2021 06:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:38 | 2021-02-26
26/02/2021 09:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
21:00 | 2021-02-26
"شاومي" تكشف عن جهاز تلفاز "Redmi Max".. وهذه مواصفاته!
18:00 | 2021-02-26
"سامسونغ" تطلق سلسلة هواتف "Galaxy A" قريباً!
15:00 | 2021-02-26
ما هي البيانات التي تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك؟
12:00 | 2021-02-26
"تويتر" يختبر منح "ميزة حصرية مدفوعة" لمستخدميه.. Super Follows
09:00 | 2021-02-26
لقطات ساحرة ونادرة.. شاهدوا لحظة سقوط نيزك في كندا
06:00 | 2021-02-26
سامسونغ تعلن موعد طرح هاتفٍ منافسٍ بقدرات تصوير مميزة
فيديو
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
27/02/2021 00:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات ساحرة ونادرة.. شاهدوا لحظة سقوط نيزك في كندا
Lebanon 24
لقطات ساحرة ونادرة.. شاهدوا لحظة سقوط نيزك في كندا
09:00 | 2021-02-26
27/02/2021 00:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
27/02/2021 00:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact