تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تسعى لتصنيع سيارات كهربائية

Lebanon 24
27-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-797909-637500284044062494.jpeg
Doc-P-797909-637500284044062494.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 4 مصادر، بأن شركة "هواوي" الصينية تخطط لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة، وأنها قد تطلق بعض الطرازات هذا العام.
 
وتجري "هواوي" محادثات مع شركة "Changan Automobile" المملوكة للدولة، وشركات تصنيع سيارات أخرى، لاستخدام مصانع السيارات الخاصة بها في تصنيع سياراتها الكهربائية، وفق ما ذكرت "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين.

في حين قالت "رويترز" نقلا عن مصدرين أيضا، إن "هواوي" تجري مناقشات مع "BluePark New Energy Technology" التابعة لمجموعة "BAIC Group" المدعومة من بكين، لتصنيع مركباتها الكهربائية.

من جانبها، ذكرت 3 من المصادر لـ"رويترز" أن "هواوي" بدأت في تصميم السيارات الكهربائية داخليا والتواصل مع الموردين في البلاد، بهدف إطلاق المشروع رسميا في وقت مبكر من هذا العام، إذ أشار أحد هذه المصادر إلى أن ريتشارد يو، رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في "هواوي"، الذي قاد الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العال، سيحول تركيزه إلى المركبات الكهربائية، كما لفت مصدر آخر، إلى أن المركبات الكهربائية ستستهدف شريحة كبيرة من السوق.

في الجهة المقابلة، نفى متحدث باسم "هواوي" أن الشركة تخطط لتصميم سيارات كهربائية أو إنتاج سيارات تحمل علامة "هواوي"، وقال: "هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات... ومع ذلك، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نهدف إلى أن نكون مزودا رقميا موجها للسيارة، ومزود مكونات مضافة جديدة...مما يمكن مصنعي المعدات الأصلية للسيارات، من صناعة سيارات أفضل".

وتنذر الخطة بتحول كبير محتمل في اتجاه خطط "هواوي"، بعد ما يقرب من عامين من العقوبات الأميركية التي قطعت وصولها إلى سلاسل التوريد الرئيسية، مما أجبرها على بيع جزء من أعمال الهواتف الذكية الخاصة بها للحفاظ على بقاء العلامة التجارية، حيث وضعت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، شركة "هواوي" على القائمة السوداء التجارية، بسبب مخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي". 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-02-27
14:48 | 2021-02-27
14:31 | 2021-02-27
14:28 | 2021-02-27
12:00 | 2021-02-27
09:00 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website