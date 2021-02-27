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تكنولوجيا وعلوم
"هواوي" تسعى لتصنيع سيارات كهربائية
Lebanon 24
27-02-2021
|
18:00
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 4 مصادر، بأن شركة "هواوي" الصينية تخطط لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة، وأنها قد تطلق بعض الطرازات هذا العام.
وتجري "هواوي" محادثات مع شركة "Changan Automobile" المملوكة للدولة، وشركات تصنيع سيارات أخرى، لاستخدام مصانع السيارات الخاصة بها في تصنيع سياراتها الكهربائية، وفق ما ذكرت "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين.
في حين قالت "رويترز" نقلا عن مصدرين أيضا، إن "هواوي" تجري مناقشات مع "BluePark New Energy Technology" التابعة لمجموعة "BAIC Group" المدعومة من بكين، لتصنيع مركباتها الكهربائية.
من جانبها، ذكرت 3 من المصادر لـ"رويترز" أن "هواوي" بدأت في تصميم السيارات الكهربائية داخليا والتواصل مع الموردين في البلاد، بهدف إطلاق المشروع رسميا في وقت مبكر من هذا العام، إذ أشار أحد هذه المصادر إلى أن ريتشارد يو، رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في "هواوي"، الذي قاد الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العال، سيحول تركيزه إلى المركبات الكهربائية، كما لفت مصدر آخر، إلى أن المركبات الكهربائية ستستهدف شريحة كبيرة من السوق.
في الجهة المقابلة، نفى متحدث باسم "هواوي" أن الشركة تخطط لتصميم سيارات كهربائية أو إنتاج سيارات تحمل علامة "هواوي"، وقال: "هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات... ومع ذلك، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نهدف إلى أن نكون مزودا رقميا موجها للسيارة، ومزود مكونات مضافة جديدة...مما يمكن مصنعي المعدات الأصلية للسيارات، من صناعة سيارات أفضل".
وتنذر الخطة بتحول كبير محتمل في اتجاه خطط "هواوي"، بعد ما يقرب من عامين من العقوبات الأميركية التي قطعت وصولها إلى سلاسل التوريد الرئيسية، مما أجبرها على بيع جزء من أعمال الهواتف الذكية الخاصة بها للحفاظ على بقاء العلامة التجارية، حيث وضعت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، شركة "هواوي" على القائمة السوداء التجارية، بسبب مخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي".
المصدر: روسيا اليوم
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