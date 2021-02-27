تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تتحضّر لمنافسة سامسونغ وهواوي بهذا الهاتف

Lebanon 24
27-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-797915-637500294535329754.jpg
Doc-P-797915-637500294535329754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف بمواصفات ممتازة، لتضمه لمجموعة الهواتف المنافسة لأجهزة سامسونغ وهواوي التي أطلقت مطلع العام الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف G100 الذي ينتظر أن تكشف عنه موتورولا بشكل رسمي قريبا، كان قد حصل على تقييمات ممتازة حين اختباره عبر تطبيق Geekbench الشهير لتقييم أداء الأجهزة الذكية.

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأن يزود بشاشة بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا.
 
وسيضمن الأداء الممتاز له تبعا للتسريبات معالج Snapdragon 870 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
 
 
 
كما ستزوده موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 20 واطا.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستكون رباعية العدسة، فيها مستشعرات بدقة 64 و16 و2 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (16+8) ميغابيكسل.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-28
06:00 | 2021-02-28
21:00 | 2021-02-27
18:00 | 2021-02-27
15:00 | 2021-02-27
14:48 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website