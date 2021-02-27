موتورولا تتحضّر لمنافسة سامسونغ وهواوي بهذا الهاتف

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف بمواصفات ممتازة، لتضمه لمجموعة الهواتف المنافسة لأجهزة سامسونغ وهواوي التي أطلقت مطلع العام الجاري.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف G100 الذي ينتظر أن تكشف عنه موتورولا بشكل رسمي قريبا، كان قد حصل على تقييمات ممتازة حين اختباره عبر تطبيق Geekbench الشهير لتقييم أداء الأجهزة الذكية.ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأن يزود بشاشة بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا.