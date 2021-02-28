تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن هاتف صيني مصفّح ببطارية تدوم لأيام!

Lebanon 24
28-02-2021 | 09:00
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أطلقت شركة "Doogee" الصينية هاتفها المصفّح "S88 Pro" الذي طورته ليكون واحداً من أكثر الهواتف متانة وعملية في الأسواق.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ الهاتف يأتي بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن، مقاوم للماء والغبار وفق معايير "IP68/IP69K"، بأبعاد (171.6/85.5/18.7) ملم، وبوزن يبلغ 727 غ.

ومن أكثر ما يميز هذا الجهاز أيضاً هو بطاريته التي أتت بسعة 1000 ميلي أمبير، والتي تكفيه ليعمل لعدة أيام في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت، فضلاً عن أنه مجهز بشاشة "IPS LCD" بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، وأبعادها "19.5:9"، ومعدل سطوعها 410 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج "Mediatek MT6771T Helio P70" المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات "Mali-G72 MP3"، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC".
 
كما زودته الشركة المصنعة بشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو "FM"، ومصباح إضاءة خلفي، ونظام تشغيل "Android 10".

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (21+8+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: روسيا اليوم
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