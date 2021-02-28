شركة "Vivo" تكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة في هذا الموعد!

تستعد شركة "Vivo" الصينية للكشف رسمياً عن سلسلة هواتفها "Vivo S9" في حدث يعقد في الثالث من آذار المقبل، بحسب ما كشفت أحدث التقارير.





وكانت التسريبات السابقة كشفت بعضاً من مواصفات هواتف "Vivo S9" التي تنطلق في 3 آذار بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، مع فلاش ودعم لتقنية الذكاء الإصطناعي، مع فتحات عدسات من 1.79 إلى 2.4 ودعم "OIS".



وذكرت التسريبات أنّ أحد هواتف السلسلة يتميّز بتصميمٍ بإطار معدني، مع لون متدرج في الجهة الخلفية، بينما يأتي نموذج آخر باللون الأزرق.



كما يدعم مستشعر الكاميرا الأمامية المميز بدقة 44 ميغا بيكسل في هاتف "Vivo S9" المستخدم بفلاش لتصوير "السيلفي" الليلي. وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "fonearena"، فقد تمّ الكشف عن الكاميرا الجديدة للسلسلة والتي تأتي بدقة 44 ميغابيكسل.وكانت التسريبات السابقة كشفت بعضاً من مواصفات هواتف "Vivo S9" التي تنطلق في 3 آذار بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، مع فلاش ودعم لتقنية الذكاء الإصطناعي، مع فتحات عدسات من 1.79 إلى 2.4 ودعم "OIS".وذكرت التسريبات أنّ أحد هواتف السلسلة يتميّز بتصميمٍ بإطار معدني، مع لون متدرج في الجهة الخلفية، بينما يأتي نموذج آخر باللون الأزرق.كما يدعم مستشعر الكاميرا الأمامية المميز بدقة 44 ميغا بيكسل في هاتف "Vivo S9" المستخدم بفلاش لتصوير "السيلفي" الليلي.

وتمّ رصد نموذج في قاعدة بيانات "TENAA" يحمل رقم "V2072A"، وحجم شاشة 6.44 إنش، وقياسات 158.39 في 73.87 في 7.35 مم، أيضاً يتميز الهاتف بنظام تشغيل "Android 11"، وبطارية بقدرة 4000 mAh.