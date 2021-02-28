تكنولوجيا وعلوم

"فولكس فاغن" تختبر القيادة الذاتية عبر شاحنة "ID Buzz"!

Lebanon 24
28-02-2021 | 16:00
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أعلنت شركة "فولكس فاغن" الألمانية أنّها تسعى للحصول على القيادة الذاتية من المستوى 4 في الخدمة للاستخدام التجاري بحلول عام 2025 عبر شاحنة "الميني فان" الكهربائية القادمة "ID Buzz".
 
وتعني القيادة الذاتية من المستوى 4 أن شاحنة "الميني فان" الكهربائية "ID Buzz" ستكون قادرة على العمل بدون تدخل بشري، لكن في مناطق جغرافية محدّدة فقط.

ونقل موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" عن الرئيس التنفيذي للقيادة الذاتية في الشركة، كريستيان سينجر، قوله "إنّنا نجري هذا العام، وللمرة الأولى، تجارب ميدانية في ألمانيا باستخدام نظام القيادة الذاتية الذي طورته "Argo AI" باستخدام نسخة من ID Buzz".

وتعد "Argo AI" بمثابة شركة ناشئة للقيادة الذاتية استثمرت فيها كل من "فولكس فاغن" و"فورد".
 
وقالت "فولكس فاغن" إن "الاستخدام التجاري لمركبة "ID Buzz" سيكون مشابهًا لاستخدام "Moia"، وهي شركة تنقل تم إطلاقها في عام 2016 وهي جزء من مجموعة فولكس فاغن".

وتعمل خدمة "Moia"، التي لديها شاحنتها الكهربائية الخاصة بها، للنقل التشاركي في مدينتين ألمانيتين.

ومع الإعلان، أصدرت "فولكس فاغن" أيضًا رسماً تخطيطياً لمركبة اختبار القيادة الذاتية التي قد يراها الألمان عبر الطرق في أي لحظة.
 
وتخطط الشركة لكشف النقاب عن شاحنة "ID Buzz" في قطر بالتزامن مع فعاليات كأس العالم، على أن يتم استخدامها كخيار نقل عام، مع السير عبر طرق شبه ثابتة.
 
 
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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