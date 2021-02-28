تكنولوجيا وعلوم

كيف يمكنكم استخدام المستشعرات الضوئية للهواتف الذكية؟!

Lebanon 24
28-02-2021 | 18:00
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كشف خبير في المعلوماتية أنّ جهاز الإستشعار الموجود في الهواتف الذكية "Time of flight" يمكنه العمل في مكان عديم الإضاءة.
 
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن دينيس كوسكوف، مدير شؤون التحليل المعلوماتي في وكالة "Telecom daily"، قوله إن ذلك يسمح لصاحب الهاتف الذكي، بتحديد المسافة إلى الهدف المطلوب بدقة أكبر.

ووفقا للخبير، يمكن كذلك استخدام جهاز الاستشعار هذا للكشف عن الوجوه وتحديدها.

وأضاف كوسكوف: "إذا تحدثنا عن التكنولوجيا نفسها، فإن مستشعرات "Tof" ترسل إشارة ضوئية قصيرة بالأشعة تحت الحمراء، وتقوم الكاميرا بتسجيل زمن قطعها لهذه المسافة. وتستطيع الكاميرات المزودة بجهاز "Tof"، قياس المسافة ضمن المنطقة التي تعرضها كاميرات الفيديو في لقطة واحدة، وهذه هي الميزة الرئيسية لهذه الوظيفة".
المصدر: روسيا اليوم
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