نظارة ذكية تتيح رؤية ما خلفك من دون التفات

نجح لاعب دراجات هوائية محترف، بمساعدة عالم فيزياء متخصص، في تطوير نظارة ذكية تتيح الرؤية من كل جانب دون التفات.





وتمكنت شركة إنكليزية من إنتاج النظارة الذكية والخارقة، الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتعتمد على تقنية مدمجة داخل نظارة يرتديها الشخص لرؤية ما يجري خلفه، بهدف مساعدة راكبي الدراجات على رؤية ما ورائهم دون تحريك رؤوسهم. وطور اللاعب كالوم سكينر والفيزيائي، أليكس ماكدونالد، من إدنبرة في اسكتلندا النظارة من حيث الرسومات الأولية بعد أن جمعوا أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (140 ألف دولار أميركي) لهذه الغاية من خلال موقع "كيك ستارتر" الإلكتروني.وتمكنت شركة إنكليزية من إنتاج النظارة الذكية والخارقة، الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتعتمد على تقنية مدمجة داخل نظارة يرتديها الشخص لرؤية ما يجري خلفه، بهدف مساعدة راكبي الدراجات على رؤية ما ورائهم دون تحريك رؤوسهم.