تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف عن موعد إطلاق سلسلة "ONEPLUS 9"!

Lebanon 24
01-03-2021 | 18:00
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كشفت تقارير تقنية جديدة أنّ تسريبات نشرت اليوم تؤكّد على خطط شركة "وان بلس" الصينية عن موعد إطلاق سلسلة هواتف "ONEPLUS 9" يوم 8 آذار الحالي.
 
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن ماكس جامبور وهو أحد أبرز مسرّبي الأخبار التقنية، فقد شغلت سلسلة "ONEPLUS 9" العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي إستعرضت الكثير من مواصفات الإصدارات الجديدة والتصميم المتوقع لسلسلة "ONEPLUS 9" قبل الإعلان الرسمي.
 
وكشف جامبور في تقرير جديد، أن "وان بلس" تخطط للإعلان عن موعد حدث "ONEPLUS 9" يوم 8 آذار، بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن "وان بلس" تعقد الحدث القادم في 23 من آذار.

ومن المتوقع أن تجذب سلسلة "ONEPLUS 9" المزيد من الأضواء خلال الأسابيع المقبلة إستعداداً للإعلان المرتقب، حيث تقدم "وان بلس" قريباً 3 من الإصدارات الجديدة من سلسلة "ONEPLUS 9" التي تتضمن الإصدار الرئيسي و"9 Pro" وأيضاً "OnePlus 9R"، أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن ساعة "OnePlus Watch" الذكية خلال الحدث. 
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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