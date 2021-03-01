أضاء السماء باللون أخضر: نيزك كبير ينفجر فوق تركيا.. شاهدوا روعته (فيديو)

انفجر نيزك كبير في سماء تركيا، في وقت متأخر من مساء يوم 27 شباط،، حيث لوحظت ظاهرة طبيعية نادرة في أنقرة.



ويظهر في الفيديو المرفق، أنّه بعد ظهور وهج مبهر في السماء، كان هناك ذيل لامع مرئي لبضع ثوان أخرى إثر سقوط جرم سماوي. وأدى هذا الجرم الى حدوث لون اخضر ساطع ضخم أضاء السماء، بظاهرة فلكية غاية في الروعة.