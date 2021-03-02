فورد تطرح نسخة فاخرة من Explorer (فيديو)





وتتميز نسخة Explorer King Ranch الجديدة بشبك أمامي عريض مطلٍ بالكروم، وبأقراص عجلات أنيقة مصنوعة من الألومينيوم بمقاس 20 إنشا، مزينة بشعار Running W.



وداخليا تختلف هذه السيارة بشكل ملحوظ عن سيارات Explorer المطروحة حاليا، إذ تتجلى فيها ملامح الفخامة من خلال الجلد البني الفاخر الذي تكتسي به المقاعد والأبواب والعناصر المصنوعة من الخشب والكروم. كشفت شركة فورد عن نسخة مميزة جديدة من سيارات Explorer رباعية الدفع التي يعشقها الملايين حول العالم.وتتميز نسخة Explorer King Ranch الجديدة بشبك أمامي عريض مطلٍ بالكروم، وبأقراص عجلات أنيقة مصنوعة من الألومينيوم بمقاس 20 إنشا، مزينة بشعار Running W.وداخليا تختلف هذه السيارة بشكل ملحوظ عن سيارات Explorer المطروحة حاليا، إذ تتجلى فيها ملامح الفخامة من خلال الجلد البني الفاخر الذي تكتسي به المقاعد والأبواب والعناصر المصنوعة من الخشب والكروم.

كما جهزت هذه المركبة بواجهة قيادة مميزة تتوسطها شاشة لمسية طولية بمقاس 10 بوصات، وحصلت على نظام صوتيات يعتمد على 14 مكبرا، وعلى نظام Premium Technology للمولتيميديا، إضافة إلى أنظمة +Ford Co-Pilot360 Assist للأمان والتي تساعد السائق على تفادي الحوادث في الحالات الطارئة.

وجهزتها فورد بمحرك بنزين توربيني بست أسطوانات، سعته 3.0 ليتر، وعزم يعادل 370 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، إضافة إلى نظامي دفع أمامي وخلفي، وعدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف أنواع الطرق، وستطرحها بعدة نماذج تتراوح أسعارها ما بين 52350 و54350 دولارا.