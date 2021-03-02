تكنولوجيا وعلوم

توقعات جديدة لغيتس عن كورونا.. هذا ما كشفه عن موعد انتهاء الجائحة

Lebanon 24
02-03-2021 | 09:00
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حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية بيل غيتس، من أن "عودة الحياة إلى طبيعتها قد تستغرق عام 2022 بالكامل ما لم نقم بعمل أفضل".

وفي حديث لشبكة CNN، وصف غيتس التطور السريع للقاحات المضادة لكورونا بأنه "معجزة" من شأنها أن تساعد الأميركيين على العودة إلى أسلوب حياة "شبه طبيعي" في وقت مبكر من الخريف، محذرا من أن "المشرعين لا يفعلون ما يكفي على الصعيد العالمي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها قبل نهاية العام المقبل 2022.

وقال غيتس إنه بحلول فصل الخريف يمكن أن نرى عودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية للأميركيين وذلك مع إعادة فتح المدارس، ووجود مستوى معين من الإشغال في المطاعم والأحداث الرياضية.

واعتبر أن "المشكلة الكبرى هي أننا لا نفعل ما يكفي لإنهاء الوباء على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن اللقاحات حتى الآن "تذهب فقط إلى البلدان الغنية"، مما يترك خطر انتشار الطفرات الجديدة في الخارج ووصولها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "هذه المخاطر التي تتفاقم بفعل الموجة المحتملة من انتشار العدوى مرة جديدة، تعني أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق 2022 بالكامل ما لم نقم بعمل أفضل".
المصدر: فوربس
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