تكنولوجيا وعلوم

لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2021 | 21:00
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كشفت شركة "سوني" اليابانية العملاقة عن مواصفات كاميرتها الجديدة التي طورتها لعشاق التصوير الفوتوغرافي وهواة توثيق الأفلام بصورة سينمائية.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ كاميرا "FX3" الجديدة تتميّز بتصميم مميّز يمنحها طابع الكاميرات الكلاسيكية، وهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون أبعاده (77,8- 129,7 - 84,5) ملم يزن 715 غ.
 
وجعلتها "سوني" قادرة على توثيق الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية، كما أن نظام التبريد النشط الذي حصلت عليه يمكّنها من تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية لمدة 13 ساعة متواصلة تقريبا.

وتتميز هذه الكاميرا أيضاً بحساسية ممتازة للضوء بمعدلات ISO 80-102400، تمكّنها من توثيق الصور والفيديوهات في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبأزرار وملحقات موزعة على الهيكل تمكّن المستخدم من التحكم بنحو 150 وظيفة وخاصية من إعدادات التحكم، ومنفذ "HDMI Type-A" لوصلها مع الشاشات والحواسب.
 
كما جهزتها "سوني" بـ 5 نقاط تثبيت 1 / 4-20 UNC لتزويدها بملحقات مختلفة، ونظام تركيز بؤري يساعدها على تتبع 627 نقطة أثناء التصوير يعمل مع مستشعر بصري من نوع "Exmor R" ومعالج رسوميات "Bionz XR".
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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