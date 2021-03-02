تكنولوجيا وعلوم

هل تحاول التركيز على مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى بتمعن؟.. هكذا تساعدك سماعات HUAWEI FreeBuds 3i

Lebanon 24
02-03-2021 | 12:20
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تصلك مكالمة هاتفية مهمة، وعندما تجيب عليها، تميل إلى إغلاق الأذن الأخرى لسماع بشكل أفضل: قد لا يكون هذا هو الحل الأفضل لأنك لا تحجب الضجيج الآخر.و ماذا عن الوقت الذي تريد الاسترخاء على إيقاعات الموسيقى، ولكن أعمال البناء في الخارج أو جيرانك لا يمكنهما أن يبقيانك مستمتعًا بالموسيقى التي تستمع إليها بالطريقة التي تريدها. زيادة  مستوى الصوت قد يساعدك في ذلك، لكن هذا  قد يصبح غير مريح قليلاً بعد فترة.

حسنًا، أتت هواوي بالحل في شكل سماعات HUAWEI FreeBuds 3i، وهي أحدث سماعات أذن التي تحتوي على تقنية إلغاء الضجيج النشط وتقليل الضوضاء مع المكالمات ذات الميكروفونات الثلاثية، وكل ذلك بسعر مشجع يسهل الوصول إليه. كيف يمكن لهذه السماعات مساعدتك؟ لا تقلق، فكل ذلك على بعد بضع نقرات.

تجربة صوتية فريدة من نوعها بفضل تقنية إلغاء الضجيج النشط الشامل
سواء كان ذلك للاسترخاء بعد يوم طويل في العمل، أو التركيز على مكالمة عمل مهمة أو حتى إغراق الجميع في الصالة الرياضية، فأنت تريد التأكد من عدم وجود أي اضطرابات حولك. يمكن أن يكون الضوضاء من المناطق المحيطة مزعج عندما ترغب في الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وميزات إلغاء الضجيج النشط من سماعات HUAWEI FreeBuds 3i هي ما تحتاج إليه بالضبط. ولكن ما الذي يميز إلغاء الضجيج الخاص بسماعات HUAWEI FreeBuds 3i؟
 

هنا يبرز فكر هواوي المبتكر. فبفضل نظام الميكروفون المزدوج، فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 3i قادرة على إلغاء كل الضجيج المحيط والتداخل الخارجي. ما عليك سوى النقر مرة واحدة لفترة طويلة لتشغيل إلغاء الضجيج النشط لإلغاء الضجيج المحيط من حولك وداخلك للسماح لك بالتركيز تمامًا على الموسيقى الخاصة بك. يمكنك أيضًا النقر مزدوجًا للتحكم في الموسيقى الخاصة بك، حتى لا تضطر إلى الاستمرار في إخراج هاتفك الذكي.

مكالمات هاتفية بصوت واضح
عندما تتحدث عبر الهاتف، تحتاج إلى التأكد من أنك أنت والطرف الآخر يمكنك سماع كل شيء بوضوح ودقة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا سهلاً إذا لم يكن لديك سماعات الأذن المناسبة. يمكن أن تكون الأصوات المحيطة عائقًا أمامك للاستماع إلى الآخرين والاستماع إليهم بوضوح. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك سماعات HUAWEI FreeBuds 3i وتقليل الضجيج في المكالمات ذو الميكروفونات الثلاث.

ببساطة، تلتقط الميكروفونات الثلاثة في سماعات HUAWEI FreeBuds 3i صوتك بشكل مباشر بينما تقوم أيضًا بتصفية الضجيج المحيط. ثم تأخذ كل هذه الإشارات وتضعها معًا لإرسالها في مكالمتك الهاتفية، مما يؤدي إلى التقاط كل كلمة بدقة والاهتمام بالصوت المحيطي. بفضل ميزات إلغاء الضجيج، سيتم تصفية ما تسمعه تمامًا من جميع الضجيج المحيط بك، مما يتيح لك التركيز بالكامل على مكالمتك الهاتفية. ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا على سماعات الأذن عند تلقي مكالمة وضبط بقية العالم.

بالإضافة إلى ميزات إلغاء الضجيج هذه، من السهل إقران سماعات HUAWEI FreeBuds 3i التي تستمر في العمل لمدة 14.5 ساعة تقريبًا بعد عملية شحن واحدة ، مما تجعل سماعات HUAWEI FreeBuds 3i سماعات الأذن التي تحتاجها.

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