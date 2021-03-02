هل تحاول التركيز على مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى بتمعن؟.. هكذا تساعدك سماعات HUAWEI FreeBuds 3i

تصلك مكالمة هاتفية مهمة، وعندما تجيب عليها، تميل إلى إغلاق الأذن الأخرى لسماع بشكل أفضل: قد لا يكون هذا هو الحل الأفضل لأنك لا تحجب الضجيج الآخر.و ماذا عن الوقت الذي تريد الاسترخاء على إيقاعات الموسيقى، ولكن أعمال البناء في الخارج أو جيرانك لا يمكنهما أن يبقيانك مستمتعًا بالموسيقى التي تستمع إليها بالطريقة التي تريدها. زيادة مستوى الصوت قد يساعدك في ذلك، لكن هذا قد يصبح غير مريح قليلاً بعد فترة.حسنًا، أتت هواوي بالحل في شكل سماعات HUAWEI FreeBuds 3i، وهي أحدث سماعات أذن التي تحتوي على تقنية إلغاء الضجيج النشط وتقليل الضوضاء مع المكالمات ذات الميكروفونات الثلاثية، وكل ذلك بسعر مشجع يسهل الوصول إليه. كيف يمكن لهذه السماعات مساعدتك؟ لا تقلق، فكل ذلك على بعد بضع نقرات.سواء كان ذلك للاسترخاء بعد يوم طويل في العمل، أو التركيز على مكالمة عمل مهمة أو حتى إغراق الجميع في الصالة الرياضية، فأنت تريد التأكد من عدم وجود أي اضطرابات حولك. يمكن أن يكون الضوضاء من المناطق المحيطة مزعج عندما ترغب في الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وميزات إلغاء الضجيج النشط من سماعات HUAWEI FreeBuds 3i هي ما تحتاج إليه بالضبط. ولكن ما الذي يميز إلغاء الضجيج الخاص بسماعات HUAWEI FreeBuds 3i؟