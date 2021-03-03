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تكنولوجيا وعلوم
المستثمرون يمهلون "تليغرام" أسبوعين لدفع تعويضات مالية وإلا...
Lebanon 24
03-03-2021
|
06:00
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بعث مستثمرو مؤسسة Da Vinci Capital إلى مؤسس ميسنجر "تليغرام" بافل دوروف، ونائبه، إيليا بيريكوبسكي، برسالة يطلبون فيها تعويض خسائر تكبدوها نتيجة فشل مشروع TON، وهو مشروع العملة الافتراضية التابع للشركة.
وقال المستثمرون في رسالتهم إن خسائرهم بلغت 100 مليون دولار.
أفادت بذلك الثلاثاء 2 آذار صحيفة "فوربس" نقلا عن مصادر لها في المؤسسة.
وحسب الصحيفة فإن المستثمرين أمهلوا "تليغرام" أسبوعين لدفع تعويضات مالية وقالوا إنهم سيرفعون دعوى ضد شركتي "تليغرام" و" تون" إلى المحكمة في حال رفض "تليغرام "دفع المبلغ المذكور.
وقال ناطق باسم مؤسسة Da Vinci Capital إنهم سيرفعون الدعوى القضائية إلى محكة لندن ومحكمات أخرى.
وحسب الصحيفة فإن Da Vinci Capital كانت من أكبر الجهات المستثمرة في مشروع "تون" بصفته مشروعا لـ "البلوك تشين" أو بالأحرى العملة الافتراضية التابعة لـ "تليغرام" والمنافسة لعملة "البيتكوين الافتراضية.
يذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد رفعت عام 2019 دعوى قضائية ضد "تليغرام" إثر طرح الشركة بشكل أولي عملتها الرقمية "غرام" أتاحت لها جذب استثمارات بقيمة قرابة 1.7 مليار دولار.
واعتبرت الهيئة أن "تليغرام" انتهكت بذلك قانون الأوراق المالية لأنها لم تسجل طرح العملة بشكل صحيح. وأدى ذلك إلى إحباط خطط "تليغرام" لطرح عملتها وأسهمها الافتراضية في السوقين الأميركية والعالمية.
المصدر: روسيا اليوم
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