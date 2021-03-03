بسبب هتلر.. "أمازون" تغيّر شعارها الجديد





وتخلت الشركة عن شعارها القديم، الذي يظهر الرمز المألوف لعربة التسوق، وابتكرت شعارا جديدا على هيئة صندوق "أمازون" مع قطعة من الشريط الأزرق بحافة خشنة في الأعلى.



لكن الشريط مع السهم المميز لأمازون، بدا لبعض المتسوقين شبيها بوجه هتلر، مما أثار "عدم ارتياحهم"، وتسبب فيما يشبه حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لوسائل إعلام أميركية. اضطر عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" إلى تغيير الشعار الجديد لتطبيق الهاتف الذكي الخاص به، بعد أن قال مستخدمون إن النسخة الأولى ذكرتهم بوجه الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.وتخلت الشركة عن شعارها القديم، الذي يظهر الرمز المألوف لعربة التسوق، وابتكرت شعارا جديدا على هيئة صندوق "أمازون" مع قطعة من الشريط الأزرق بحافة خشنة في الأعلى.لكن الشريط مع السهم المميز لأمازون، بدا لبعض المتسوقين شبيها بوجه هتلر، مما أثار "عدم ارتياحهم"، وتسبب فيما يشبه حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

واستجابت الشركة بالفعل لتعليقات مستحدميها، وغيرت شكل الشريط الأزرق بحيث أصبح مستقيما ومطويا من جانب، بدلا من الحواف الخشنة.

ولم تعلن الشركة صراحة أنها غيرت الشعار بسبب ما أثير عن الشبه بينه وبين هتلر، لكنها أكدت أنها استبدلته "بناء على ملاحظات العملاء".

وقال متحدث باسم الشركة لموقع "ذي فيرج" الأميركي المتخصص بأخبار التكنولوجيا: "تستكشف أمازون دائما طرقا جديدة لإسعاد العملاء. لقد صممنا الأيقونة الجديدة لإثارة الترقب والإثارة والحماس عندما يبدأ العملاء رحلة التسوق على هواتفهم".