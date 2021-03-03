تحذير خطير من مايكروسوفت للمستخدمين

حذرت شركة "مايكروسوفت" من أن مجموعة من القراصنة التابعين للحكومة الصينية استغلوا ثغرة في برمجيتها المخصصة للرسائل الإلكترونية "Exchange" لاستهداف مؤسسات أميركية.

ووصفت الشركة القراصنة بأنهم يملكون "متمرسون ويملكون مهارات عالية"، وأن الشبكة التابعة للحكومة الصينية حاولت سرقة معلومات من عدة أهداف أميركية، من ضمنها الجامعات وشركات متعاقدة مع وزارة الدفاع وشركات محاماة وأبحاث الأمراض المعدية.

وأكدت مايكروسوفت أنها وفرت تحديثا لإصلاح الثغرات الأمنية في برمجيات "Exchange Server".

ولم تذكر الشركة أسماء الأهداف الأميركية أو عدد المنظمات التي تأثرت باستغلال الثغرة في برمجياتها.