تكنولوجيا وعلوم

تحذير خطير من مايكروسوفت للمستخدمين

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-799098-637503550315837306.jpg
Doc-P-799098-637503550315837306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت شركة "مايكروسوفت" من أن مجموعة من القراصنة التابعين للحكومة الصينية استغلوا ثغرة في برمجيتها المخصصة للرسائل الإلكترونية "Exchange" لاستهداف مؤسسات أميركية. 

ووصفت الشركة القراصنة بأنهم يملكون "متمرسون ويملكون مهارات عالية"، وأن الشبكة التابعة للحكومة الصينية حاولت سرقة معلومات من عدة أهداف أميركية، من ضمنها الجامعات وشركات متعاقدة مع وزارة الدفاع وشركات محاماة وأبحاث الأمراض المعدية. 

وأكدت مايكروسوفت أنها وفرت تحديثا لإصلاح الثغرات الأمنية في برمجيات "Exchange Server". 

ولم تذكر الشركة أسماء الأهداف الأميركية أو عدد المنظمات التي تأثرت باستغلال الثغرة في برمجياتها. 

 
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-03-03
09:00 | 2021-03-03
06:00 | 2021-03-03
23:00 | 2021-03-02
21:00 | 2021-03-02
18:00 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website