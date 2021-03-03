تكنولوجيا وعلوم

"موتورولا" تنافس "آبل" و"سامسونغ" بجيل جديد من الساعات الذكية!

Lebanon 24
03-03-2021 | 18:00
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كشفت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أنّ شركة "موتورولا" الأميركية تعمل على تطوير جيل جديد من الساعات الذكية لتنافس بها ساعات شركتَيْ "آبل" الأميركية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ "موتورولا" تتعاون حالياً مع شركة "eBuyNow" لتطوير عدد من الأجهزة الذكية من ضمنها 3 ساعات يحتمل أن تكشف عنها في حزيران المقبل.

وتظهر التسريبات التي انتشرت حول إحدى الساعات المذكورة أنّ الساعة ستأتي بهيكل معدني دائري الشكل، وستجهز بعدة واجهات تشغيل تظهر الوقت والتاريخ بصور مختلفة، كما أنّها ستضم تقنيات تساعد على متابعة الحالة الصحية للمستخدم كتقنيات قياس معدل نبضات القلب ومعدلات نشاطه البدني، فضلاً عن أن المستخدم سيكون قادرا على الاعتماد عليها للتحكم بالكاميرا وبرامج تشغيل الموسيقى في الهاتف الذي تقترن به ساعته.
 
كما يتوقع أن تأتي إحدى الساعات التي ستطرحها "موتورولا" بغطاء شفاف لواجهة هيكلها الخلفية، وأن تزود بنظام تشغيل "Andrоid Wear"، ومعالج من تطوير "Quаlcomm"، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 غيغابيت على الأقل، ما سيمنحها أداء ممتازاً مقارنة بالساعات الذكية الموجودة حالياً.
 
وتزامناً مع طرحها لنماذج ساعاتها الجديدة، من المفترض أن تستعرض "موتورولا" عدة نماذج من هواتفها الذكية الحديثة من فئات "Moto G" و"Moto One".

المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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