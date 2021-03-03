تسريبات تكشف مواصفات سلسلة "Redmi Note 10" المنتظرة من "شاومي"!

تستعد شركة "شاومي" الصينية للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها "Redmi Note 10" المنتظرة وقد لاقت تلك السلسلة طوال الفترة الماضية الكثير من التسريبات والشائعات.



وبحسب ما ذكر موقع "مزمز"، فقد كشفت أحدث التسريبات عن الصور الحية لتصميم هاتف "شاومي" المرتقب "Redmi Note 10"، الذي سينطلق قريباً بواسطة معالج "Snadragon 678". و

يقدم التسريب نظرة واضحة لتصميم الهاتف وصندوق التغليف، كما تستعرض التسريبات مواصفات جديدة لهذا الإصدار.



وأبرز هذه المواصفات أنّه سيتم تشغيل هاتف "Redmi Note 10" بواسطة معالج "Snapdragon 678" الذي يرتكز على دقة تصنيع 11 نانومتر بسرعة 2.2 غيغاهيرتز، والتي تقدم تحسينات في هذا الإصدار عن رقاقة SD675، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير.





وتعد قدرة البطارية في الإصدار الجديد أقل من البطارية المقدمة في "Redmi Note 9" الذي جاء بقدرة بطارية 5020 مللي أمبير، إلا أن هاتف "Redmi Note 10" يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط للمرة الأولى في الإصدار الرئيسي من السلسلة، حيث قدمت معايير الشحن الأعلى غالباً في إصدارات "Pro". وتعد قدرة البطارية في الإصدار الجديد أقل من البطارية المقدمة في "Redmi Note 9" الذي جاء بقدرة بطارية 5020 مللي أمبير، إلا أن هاتف "Redmi Note 10" يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط للمرة الأولى في الإصدار الرئيسي من السلسلة، حيث قدمت معايير الشحن الأعلى غالباً في إصدارات "Pro".

كما تكشف الصور عن أن هاتف "Redmi Note 10" سيأتي بشاشة "Super AMOLED" بحجم 6.43 بوصة، كما يضم الهاتف نتوءة للكاميرا الأمامية تتوسط الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف باثنين من المكبرات الصوتية.