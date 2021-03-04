تكنولوجيا وعلوم

غوغل تسهل تمييز حسابات مستخدميها عبر متصفح كروم

Lebanon 24
04-03-2021 | 06:00
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أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً يسهل علي المستخدمين إمكانية تمييز حساباتهم على متصفحها للإنترنت "كروم"، وذلك في حال كانوا يتشاركون الجهاز نفسه مع آخرين للدخول إلى الإنترنت.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدم إمكانية اختيار طابعه اللوني، وكذلك الاسم الخاص به والصورة الشخصية المميزة له، بحيث بمجرد أن تبدأ في استخدام متصفح كروم، فسيكون من السهل عليك الانتباه إذا قمت بالدخول إلى حساب شخص آخر، وفقاً لما نشرته غوغل على مدونتها الرسمية.

التصفح للعمل
إلى جانب تسهيل التمييز بين حسابات الأشخاص المختلفة على نفس المتصفح، فإن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدم إمكانية التمييز بين حسابه على كروم المخصص لتصفح الانترنت للعمل، وكذلك حسابه المخصص للاستخدام الشخصي والترفيه، بحيث لا يحدث خلط بينهما.


كما ستقدم غوغل في تحديثها الجديد، والذي سيصل الحواسيب الشخصية خلال الأسابيع المقبلة، ميزة Reading List والتي تتيح للمستخدم إمكانية الاحتفاظ بمقالات مختلفة، بحيث يتمكن من الرجوع إليها في وقت لاحق ومتابعة قراءتها.
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