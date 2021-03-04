تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" تخطط لتوجيه ضربة إلى "كلوب هاوس" على "أندرويد"

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:00
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أكدت منصة "تويتر" أن خدمة غرف الدردشة الصوتية "سبايسز"، التي تنافس تطبيق "كلوب هاوس"- ستتاح لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، قريبا.
وتطبيق كلوب هاوس عبارة عن شبكة اجتماعية تقوم على التواصل الصوتي دون القدرة على تسجيل وتوزيع ما يحدث.

وتم إطلاق هذا التطبيق في عام 2020، لكنه اكتسب شعبية خاصة في قطاع الإنترنت الروسي في شباط 2021.

النظام الأساسي متاح فقط لمستخدمي نظام التشغيل "أي أو س" بهوات آيفون؛ ولاستخدامه، يجب أن تتلقى دعوة من مستخدم مسجل بالفعل.

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ العمل على تطبيق أندرويد "قريبًا".

وسيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، من الاتصال بالمحادثات داخل الخدمة.

وظائف إنشاء الغرف الخاصة بك والإشراف عليها، ليست متاحة بعد، لكن الشركة أكدت أنها تعمل على ذلك.

وللاتصال والمحادثة، تحتاج إلى الاتصال بمجموعة " تويتر" التجريبية. للوصول إلى برنامج الاختبار، ومن ثم يتم بتنزيله. ستعمل الوظيفة في المستقبل القريب.

وتعمل الخدمة الجديدة "سبايسز" بطريقة مشابهة لـ"كلوب هاوس"، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء غرف للتحدث مع أشخاص آخرين في الوقت الفعلي.

وبدأ "تويتر" باختبار الخدمة، في تشرين الثاني الماضي، وقال عنها: "إن مجموعة صغيرة جدًا من المستخدمين ستُمنح القدرة على إنشاء سبايسز، لكن من الناحية النظرية يمكن لأي شخص الانضمام إلى هذه الميزة، ومع ذلك، فإن من سيُسمح لهم بالدخول إلى الميزة فئة معينة تعتمد على المستخدم الذي أنشأها."
المصدر: سبوتنيك
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