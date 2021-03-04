الكشف عن تلفاز عملاق بأجزاء قابلة للطيّ! (فيديو)

كشفت شركة "C SEED" عن تصميم تلفاز مميز بحجم كبير يمكن طي أجزائه ليكون مناسباً للاستعمال في مختلف المنازل وقاعات العرض.





وثبتت لوحات التلفازعلى قاعدة من الألومينيوم يمكن طيها أيضا لتختفي داخل الأرضية كي لا يشغل الجهاز أي مساحة إضافية عند عدم الحاجة لاستعماله. وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ أكثر ما يميز تلفاز "M1" الجديد هو أن شاشته تتكون من 5 لوحات عرض تعمل بتقنية "MicroLED"، يمكن طي هذه اللوحات عبر محاور خاصة أو فردها بجانب بعضها لتشكل مجتمعة شاشة كبيرة بمقاس 165 بوصة قادرة على عرض فيديوهات 4K.وثبتت لوحات التلفازعلى قاعدة من الألومينيوم يمكن طيها أيضا لتختفي داخل الأرضية كي لا يشغل الجهاز أي مساحة إضافية عند عدم الحاجة لاستعماله.

وبحسب ما نقل الموقع عن الشركة المصنّعة، فإنّ التلفاز سيوفر ألواناً مذهلة للصور ودقة عالية جداً في عرض التفاصيل، كما أن معدل السطوع في شاشته سيصل إلى 1000 شمعة/م تقريباً، ومعدل التباين 30 000:1، وبالإضافة إلى تقنيات "microLED" فإنه يدعم تقنيات "+HDR/HDR10"، وتقنيات "Adaptive Gap Calibration Technology".

وسيتوفر التلفاز الجديد بعدة ألوان منها الفضي والأسود والذهبي، كما يفترض أن تطلق منه نماذج مختلفة تناسب مختلف أشكال التصميم الداخلي للمنازل أو الصالات التي ستركب فيها.



