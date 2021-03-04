شركة "Meizu" تكشف عن هاتفها الجديد المنافس في عالم الـ 5G (فيديو)

كشفت شركة "Meizu" الصينية عن مواصفات هاتفها الأحدث "18 pro" الذي طورته ليكون من بين أفضل الهواتف التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G لهذا العام.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.5/73/8.1) ملم، وزنه 189 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews".
أما الشاشة فيه فأتت "Super AMOLED" بمقاس 6.7 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، دقتها (3200/1440) بيكسل، ومعدل سطوعها 420 شمعة/م تقريبا، وقادرة على عرض فيديوهات بتقنية +HDR10.
ويضمن الأداء الجبار لهذا الجهاز معالج "Qualcomm Snapdragon 888" المطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات "Adreno 660".
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (50+32+8+0.3) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 44 ميغابيكسل.
وزودته "Meizu" بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ "USB Type-C"، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.