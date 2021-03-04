شركة "Meizu" تكشف عن هاتفها الجديد المنافس في عالم الـ 5G (فيديو)

كشفت شركة "Meizu" الصينية عن مواصفات هاتفها الأحدث "18 pro" الذي طورته ليكون من بين أفضل الهواتف التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G لهذا العام.ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.5/73/8.1) ملم، وزنه 189 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews".أما الشاشة فيه فأتت "Super AMOLED" بمقاس 6.7 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، دقتها (3200/1440) بيكسل، ومعدل سطوعها 420 شمعة/م تقريبا، وقادرة على عرض فيديوهات بتقنية +HDR10.