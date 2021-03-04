تكنولوجيا وعلوم

ميزة مهمة لـ"واتس آب" في الحواسب

Lebanon 24
04-03-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-799697-637504846081188768.jpg
Doc-P-799697-637504846081188768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صحيفة Engadget نقلاً عن مصادر في الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتس آب" إلى أن التطبيق المخصص للحواسب حصل على ميزة مهمة.

وتبعا للصحيفة إن مستخدمي "واتس آب" في الحواسب التي تعمل بأنظمة Windows و Mac بات بإمكانهم الآن استعمال التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

وتوفر الميزة لمستخدمي الحواسب حاليا إمكانية عرض واجهات اتصال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بالوضعين الأفقي والعمودي، وعرض هذه الواجهات أمام واجهات التطبيقات الأخرى المفتوحة في أجهزتهم.
 
 
ويمكن لمستخدمي أنظمة Mac و Windows حاليًّا إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بين شخصين فقط حاليا، ومن المنتظر أن يطور "واتس آب" هذه الإمكانيات لمستخدمي الحواسب مستقبلا ليكونوا قادرين على إجراء المكالمات الجماعية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على "واتس آب" كانوا قد أعلنوا عن اختبار هذه الميزة عند عدد محدود من مستخدمي الحواسب نهاية العام الفائت، كما أشاروا إلى اختبار ميزات جديدة لمستخدمي التطبيق عبر الحواسب من شأنها زيادة حماية أمن البيانات.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-03-04
18:00 | 2021-03-04
16:30 | 2021-03-04
12:00 | 2021-03-04
09:00 | 2021-03-04
06:00 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website