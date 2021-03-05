تكنولوجيا وعلوم

آبل قد تطرح هواتف آيفون بسعات تخزين كبيرة!

Lebanon 24
05-03-2021 | 06:00
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كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo بعض التفاصيل عن مواصفات هواتف آيفون المنتظر أن تطلقها آبل خريف العام الجاري.

وتبعا للمحلل فإن آبل تتحضر في سبتمبر المقبل للكشف عن مجموعة من هواتف "آيفون-13"، ستتميز بعض نماذجها بذواكر تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابيت.

وأشار Ming إلى أن هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max من المجموعة الجديدة ستأتي بشاشات LTPO OLED ترددها يعادل 120 هيرتزا، كما قد تعمل هذه الأجهزة مع تقنيات " LTPO" التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن أن بطارياتها ستكون أكبر سعة من هواتف آبل الحالية، والإطار المخصص للكاميرا الأمامية على شاشاتها سيكون أصغر حجما.
 
 
 
ومن المفترض تبعا للتسريبات أن تضم مجموعة هواتف آبل القادمة 4 طرازات، طراز سيحصل على شاشة بمقاس 5.4 بوصة، وطرازات بشاشات 6.1 بوصة، والرابع بشاشة 6.7 بوصة، كما ستجهز هذه الأجهزة بمنافذ Lightning للشحن ونقل البيانات، وبعضها سيزود بموديمات Qualcomm Snapdragon X60 التي ستمكنها من العمل مع شبكات 5G.
 
 
كما يتوقع أن تحصل هواتف iPhone 13 Pro على كاميرا أساسية محدثة ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها تتميز بفتحة F / 1.8، وتعمل مع خاصية الضبط التلقائي للصورة.
المصدر: روسيا اليوم
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