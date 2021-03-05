تكنولوجيا وعلوم

هل يحل "تليغرام" محل "واتسآب"؟

Lebanon 24
05-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-799816-637505262581390157.jpg
Doc-P-799816-637505262581390157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

المنافسة اشتدت بين تطبيقات المراسلة الفورية والاستحواذ على حصة أكبر من هذا السوق الضخم وتعظيم الأرباح في آتون صراع شرس على جذب المستخدمين.

 

وقبل أيام أعلن تطبيق "تليغرام" إطلاق تحديثات جديدة على خدماته، لكسب أرض جديدة من مساحة "واتساب" المتراجعة في الشهور الأخيرة، بسبب سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلنتها الشركة الأم "فيسبوك".  

 

وأعلن تطبيق "تليغرام" عن تحديث أجراه على خدماته، بينها خدمة إخفاء الرسائل تلقائيا، وإنهاء صلاحية روابط الدعوات عبره ومجموعات الدردشة غير محدودة العدد.

 

وتأتي هذه الخطوة من "تليغرام" بعد الانتقادات الموجهة إلى "واتساب" بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، التي أعلن عنها مؤخرا لمستخدميه أنه يجهّز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع الشركة الأم "فيسبوك" وهو ما أثار مخاوف المستخدمين الذين يتجاوز عددهم الـ2 مليار حول العالم.

 

وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن التطبيق فإن عدد مستخدمي "تليغرام" الناشطين يراوح الـ500 مليون شخص.

 

ويري المدون التقني المصري محمد عادل أن الإمكانيات المتاحة لتطبيق "تيلغرام" لا تساعده على إزاحة "واتساب" بسهولة.

 

وأوضح في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "واتساب" الأكثر استخداما عالميا من بين تطبيقات المراسلة الفورية.

 

وأكد أن التحديثات الصوتية التي أدخلها "تليغرام" على نظامه، هي أكثر ما يمكنه جذب مستخدمين جدد، حيث يرى الخبير التقني بأن "الصوت هو مستقبل تطبيقات المراسلة الفورية".

 

 

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2021-03-05
23:00 | 2021-03-04
21:00 | 2021-03-04
18:00 | 2021-03-04
16:30 | 2021-03-04
12:00 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website