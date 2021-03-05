تكنولوجيا وعلوم

سرير ثوري يساعد على التدليك ويكافح الشخير.. هذا سعره

Lebanon 24
05-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-799835-637505299394330151.jpg
Doc-P-799835-637505299394330151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنتجت شركة أسترالية سريراً ثورياً يتمتع بخصائص مميزة للمساعدة في تحسين نوعية النوم والتخلص من الشخير.
تتميز قاعدة سرير "بيسليلي" بإمكانية تعديلها بناء على التفضيلات الشخصية. وتتضمن بعض الميزات الفريدة الإضافية أوضاعاً لمكافحة الشخير وإضاءة LED تحت السرير وتسعة نماذج للتدليك.

ويمكن رفع قاعدة السرير عند الرأس لمنع الشخير أو رفعها عند القاعدة لزيادة الدورة الدموية للقدمين. كما يتميز السرير بتسعة أوضاع للتدليك، والتي ستكون مثالية للاسترخاء بعد يوم طويل.

تساعد وحدات التدليك على استهداف الأوجاع والآلام من خلال "إعدادات التدليك ذات المفعول المزدوج" للحصول على نوم أفضل في الليل. ويمكن تغيير الميزات عبر جهاز التحكم عن بعد، وحفظ ما يصل إلى ثلاثة وضعيات مفضلة.
السرير نفسه مصنوع من اللاتكس الطبيعي وألياف القطن العضوي بدلاً من رغوة البولي يوريثان القياسية والبوليستر، لتجنب استخدام المواد الكيميائية السامة وتوفير مرونة إضافية.

ويمكن للعملاء شراء سرير كوين عبر الإنترنت مقابل 1499 دولاراً أميركياً، وتباع المرتبة بشكل منفصل مقابل 1،299 دولاراً. ويأتي المنتج بضمان مجاني لمدة عامين، ولكن مقابل 300 دولار إضافي، يمكن للعملاء زيادة هذا الضمان إلى عشر سنوات، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:16 | 2021-03-05
09:00 | 2021-03-05
06:00 | 2021-03-05
23:00 | 2021-03-04
21:00 | 2021-03-04
18:00 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website