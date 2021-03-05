سرير ثوري يساعد على التدليك ويكافح الشخير.. هذا سعره

أنتجت شركة أسترالية سريراً ثورياً يتمتع بخصائص مميزة للمساعدة في تحسين نوعية النوم والتخلص من الشخير.تتميز قاعدة سرير "بيسليلي" بإمكانية تعديلها بناء على التفضيلات الشخصية. وتتضمن بعض الميزات الفريدة الإضافية أوضاعاً لمكافحة الشخير وإضاءة LED تحت السرير وتسعة نماذج للتدليك.ويمكن رفع قاعدة السرير عند الرأس لمنع الشخير أو رفعها عند القاعدة لزيادة الدورة الدموية للقدمين. كما يتميز السرير بتسعة أوضاع للتدليك، والتي ستكون مثالية للاسترخاء بعد يوم طويل.تساعد وحدات التدليك على استهداف الأوجاع والآلام من خلال "إعدادات التدليك ذات المفعول المزدوج" للحصول على نوم أفضل في الليل. ويمكن تغيير الميزات عبر جهاز التحكم عن بعد، وحفظ ما يصل إلى ثلاثة وضعيات مفضلة.السرير نفسه مصنوع من اللاتكس الطبيعي وألياف القطن العضوي بدلاً من رغوة البولي يوريثان القياسية والبوليستر، لتجنب استخدام المواد الكيميائية السامة وتوفير مرونة إضافية.ويمكن للعملاء شراء سرير كوين عبر الإنترنت مقابل 1499 دولاراً أميركياً، وتباع المرتبة بشكل منفصل مقابل 1،299 دولاراً. ويأتي المنتج بضمان مجاني لمدة عامين، ولكن مقابل 300 دولار إضافي، يمكن للعملاء زيادة هذا الضمان إلى عشر سنوات، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.