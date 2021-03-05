تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!

Lebanon 24
05-03-2021 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0" الذي يأتي بتحسينات في التصميم لجذب الإضاءة بكفاءة أعلى.

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فقد قدمت "سامسونغ" تقنية مستشعر "ISOCELL" للمرة الأولى عام 2013 بتصميم مميز بحواجز تحيط بالبيكسل لدعم خفض تشويش الألوان، كما يتميز التصميم الأصلي لتقنية المستشعرات بتصميم من المعدن مما أدى إلى إمتصاص جزء من الإضاءة.
 
وعملت "سامسونغ" على معالجة هذه المشكلة في تقنية المستشعر "ISOCELL Plus" حيث إستبدلت "سامسونغ" المعدن بمادة جديدة إلا أنها تتضمن بعض من المعدن أيضاً، لذا لم تتم معالجة المشكلة بشكل كامل.

وفي تقنية "ISOCELL 2.0" الجديدة عملت سامسونج على إستبدال الجزء السفلي بمواد عاكسة بكفاءة أعلى، لذا يأتي الإصدار الجديد بحساسية أعلى للإضاءة، كما يعمل على خفض الفقد البصري لكل بيكسل، كما ستتيح تقنية المستشعرات الجديدة جمع عدد أكبر من البيكسل في نفس المساحة، مع دعم إلتقاط الضوء بكفاءة أكبر.
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-03-05
21:00 | 2021-03-05
15:00 | 2021-03-05
12:16 | 2021-03-05
12:00 | 2021-03-05
09:00 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website