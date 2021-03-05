الإعلان الرسمي عن ساعة "Red Magic" الذكية.. وهذا سعرها!

كشفت "nubia" في الحدث الذي عقد، أمس الخميس، عن ساعة "Red Magic" الذكية التي تنطلق بشاشة "AMOLED" بتصميم دائري، وتدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوماً، وتنطلق بسعر 108 دولار.وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فإنّ ساعة "Red Magic" تتميّز الذكية بشاشة "AMOLED" بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تتوفر بعدد 5 من الإختيارات في الألوان بتصميم من "السيليكون" أو بسوارة معصم جلدية.كما تتميز ساعة "Red Magic" الذكية بوزن 30 غرام، وبطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوم، كما تأتي الساعة الذكية بنظام "GPS" مدمج، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، مع دعم ميزة متابعة حالة المستخدم أثناء النوم.أيضاً تدعم الساعة الذكية متابعة نشاط المستخدم في عدد 16 نمط رياضي، كما تدعم مقاومة الماء عند "5ATM"، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرياضي المميز بسوارة معصم من السيليكون بسعر 92 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بسوارة معصم بتصميم جلدي بسعر 108 دولار.