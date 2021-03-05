14
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
الإعلان الرسمي عن ساعة "Red Magic" الذكية.. وهذا سعرها!
Lebanon 24
05-03-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "nubia" في الحدث الذي عقد، أمس الخميس، عن ساعة "Red Magic" الذكية التي تنطلق بشاشة "AMOLED" بتصميم دائري، وتدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوماً، وتنطلق بسعر 108 دولار.
وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فإنّ ساعة "Red Magic" تتميّز الذكية بشاشة "AMOLED" بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تتوفر بعدد 5 من الإختيارات في الألوان بتصميم من "السيليكون" أو بسوارة معصم جلدية.
كما تتميز ساعة "Red Magic" الذكية بوزن 30 غرام، وبطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوم، كما تأتي الساعة الذكية بنظام "GPS" مدمج، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، مع دعم ميزة متابعة حالة المستخدم أثناء النوم.
أيضاً تدعم الساعة الذكية متابعة نشاط المستخدم في عدد 16 نمط رياضي، كما تدعم مقاومة الماء عند "5ATM"، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرياضي المميز بسوارة معصم من السيليكون بسعر 92 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بسوارة معصم بتصميم جلدي بسعر 108 دولار.
المصدر: التقنية بلا حدود
تابع
الأكثر قراءة
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
Lebanon 24
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
06:27 | 2021-03-05
05/03/2021 06:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
11:00 | 2021-03-05
05/03/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
08:45 | 2021-03-05
05/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09:06 | 2021-03-05
05/03/2021 09:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
19:57 | 2021-03-05
05/03/2021 07:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-03-05
إلى المستخدمين.. ميزة جديدة قادمة إلى "واتساب"
18:00 | 2021-03-05
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
15:00 | 2021-03-05
ميزة جديدة من "نتفليكس" للهواتف المحمولة
12:16 | 2021-03-05
متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery يقترب من مضاعفة تطبيقاته خلال 12 شهراً
12:00 | 2021-03-05
سرير ثوري يساعد على التدليك ويكافح الشخير.. هذا سعره
09:00 | 2021-03-05
هل يحل "تليغرام" محل "واتسآب"؟
فيديو
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
Lebanon 24
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
18:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact