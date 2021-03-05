إلى المستخدمين.. ميزة جديدة قادمة إلى "واتساب"

يستعدّ تطبيق "واتساب" لطرح ميزة جديدة قريباً تهمّ جميع المستخدمين، وهي تأتي في ظلّ الجدل والمخاوف المتعلقة بسياسة الخصوصية الجديدة المرتبطة بالتطبيق.



وتنضم هذه الميزة إلى سلسلة من الميزات الأخرى الجديدة التي عمد التطبيق إلى طرحها في غضون فترة قصيرة.



ووفقاً للتقارير، فإنّ التطبيق يختبر ميزة تجعل الصور تختفي تلقائياً بعد فتحها بوقتٍ قصير ضمن التطبيق.



وفي ما خص آلية عمل هذه الميزة، فإن المستخدم يحتاج لاختيار صورة من معرض الصور، وبعدها يتوجب عليه الضغط على أيقونة تشبه الساعة سيقوم التطبيق بتوفيرها بالقرب من الخانة المرتبطة بالتسمية التوضيحية. وبهذه الخطوة، فإنّ الصورة التي يرسلها المستخدم إلى غيره ستختفي فعلاً بعد فتحها بوقتٍ قصير.



إلى ذلك، بدأ "واتساب" مؤخراً بتقديم الدعم للمكالمات الصوتية والمرئية لتطبيقه الخاص بالحواسيب أو سطح المكتب.



وحالياً، فإنّ هذا التطبيق يدعم المكالمات الفردية المشفرة من طرف إلى طرف، وسيعمد "واتساب" إلى توسيع الميزة الجديدة لتشمل المكالمات الصوتية والمرئية والجماعية في المستقبل.



وستكون هذه الميزة مفيدة لجميع المستخدمين الذين يستخدمون تطبيق "واتساب" لسطح المكتب كل يوم، إذ كان عليهم استخدام تطبيقات مثل "زووم" أو "غوغل ميت" لإجراء المكالمات المرئية الفردية عبر حواسيبهم.



ومع هذا، فإن دعم المكالمات الصوتية والمرئية لم يصل بعد إلى تطبيق "وَاتساب ويب" في الوقت الحالي.



كذلك، أطلق التطبيق مؤخراً أيضاً ميزة تتيح للمستخدم إزالة الصوت عن الفيديو قبل مشاركته.



ونشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة أعلنت فيها عن الميزة، وجاء فيها: "من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، الميزة متوفرة الآن على هواتف أندرويد الذكية".



وسيضم محرر الفيديو على تطبيق "واتساب" ضمن هواتف "أندرويد" رمز مكبر صوت صغير. وعند الضغط عليه، يمكن إرسال الفيديو من دون صوت إلى الأصدقاء.