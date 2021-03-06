تكنولوجيا وعلوم

"يوتيوب" يحظر 5 قنوات يديرها جيش ميانمار

Lebanon 24
06-03-2021 | 06:00
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أعلن موقع "يوتيوب" مؤخراً، حظر 5 قنوات يديرها جيش ميانمار، وذلك بسبب انتهاكها معايير المنصة.

وأشارت متحدثة باسم الموقع إلى أنه "تم اغلاق عدد من القنوات وحذف مقاطع فيديو عديدة من يوتيوب، وذلك وفقاً لمعايير المنصة والقوانين المعمول بها".

وقال "يوتيوب" أن القنوات التي تم حظرها هي: "Myawaddy Media"، و"MRTV"، و"WD Online Broadcasting"، و"MWD Variety"، و"MWD Myanmar".

ولفت الموقع التابع لشركة "غوغل" إلى أنه يراقب الوضع عن كثب لحظر أي محتوى قد ينتهك قواعده.
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