طائرة "ثورية".. يمكنها عبور المسافة بين لندن ونيويورك بـ 90 دقيقة!

كشفت تقارير صحافية أنّ هناك تصوّراً لتصميم طائرة "ثورية" بإمكانها أن تقطع المسافة بين العاصمة البريطانية لندن ومدينة نيويورك الأميركية في مدّة 90 دقيقة فقط.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "مترو" البريطانية، فإنّه وفي حال نجحت هذه الطائرة والمسمّاة "سبايك إس 512" التي تزيدُ سرعتها عن سرعة الصوت، فإنّها ستمنح تجربة فريدة في السفر.ويمتاز تصميم هذه الطائرة بطابعه الفسيح، كما أنّ المركبة تضم شاشة تلفزيون مسطحة عملاقة، إضافة إلى قسم مخصص لتناول الطعام.وستضمّ هذه الطائرة 18 مقعدا فقط، وسينعم فيها المسافرون برحلة جوية أكثر هدوءًا على الطائرة، لأنّها لن تصدر سوى ما يقارب 60 "ديسيبل"، أي أقل مما يصدر عن محادثة بين شخصين.ومن مزايا هذه الطائرة أنّ مقاعدها قادرة على التحول إلى أسرّة، بحسب حاجة الركاب، كما أنها مزودة بشاشات تحاكي عدداً من المناظر.ولن تكون تذاكر هذه الطائرة رخيصة على الإطلاق، لكن مؤسس ومدير شركة "سبايك آيرو سبايس"، فيك كاشوريا، يرى أن الثمن قد يصبح مناسباً في المستقبل أو أنه قد يقترب من سعر التذكرة على درجة رجال الأعمال.وأوضح في تصريح لصحيفة "تلغراف"، أن أيّ تجديد تكنولوجي يبدأ بسعر باهظ في البداية؛ مثل السيارات والهواتف والحواسيب وأجهزة التلفزيون المسطحة.