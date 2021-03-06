18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"Xiaomi" تكشف رسمياً عن مواصفات أحدث أجهزة "Note" لديها! (فيديو)
Lebanon 24
06-03-2021
|
12:00
A-
A+
A+
A-
كشفت شركة "Xiaomi" الصينية رسمياً عن مواصفات أجهزة "Redmi Note 10" التي صممتها لتكون من بين الهواتف الذكية الأكثر تطوراً لهذا العام.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّه من بين أبرز النماذج لهذه الهواتف جاء "Redmi Note 10 Pro" الذي حصل على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وجهز بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.67 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات "Snapdragon 732G"، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت.
وجهزته الشركة بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5020 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعيىة العدسة بدقة (108+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه.
وسيطرح الهاتف في أسواق العالم بدءاً من 8 آذار الحالي بأسعار تتراوح ما بين 279 و299 دولاراً.
المصدر:
روسيا اليوم
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
تابع
الأكثر قراءة
بيان هام من "OMT" بشأن تحويلات الدولار.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من "OMT" بشأن تحويلات الدولار.. هذا ما جاء فيه
21:57 | 2021-03-05
05/03/2021 09:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
19:57 | 2021-03-05
05/03/2021 07:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار بعدم عودة الحريري الى السرايا
Lebanon 24
قرار بعدم عودة الحريري الى السرايا
08:45 | 2021-03-06
06/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" فوق الـ10 آلاف.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" فوق الـ10 آلاف.. إليكم سعره مساء اليوم
20:49 | 2021-03-05
05/03/2021 08:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل أرقاماً قياسية.. بعد تجاوزه الـ 10 آلاف أمس كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يسجل أرقاماً قياسية.. بعد تجاوزه الـ 10 آلاف أمس كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09:04 | 2021-03-06
06/03/2021 09:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2021-03-06
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
09:00 | 2021-03-06
طائرة "ثورية".. يمكنها عبور المسافة بين لندن ونيويورك بـ 90 دقيقة!
07:05 | 2021-03-06
للتغلّب على القلق والتوتر.. إليكم هذه التطبيقات!
06:00 | 2021-03-06
"يوتيوب" يحظر 5 قنوات يديرها جيش ميانمار
23:00 | 2021-03-05
إلى المستخدمين.. ميزة جديدة قادمة إلى "واتساب"
21:00 | 2021-03-05
الإعلان الرسمي عن ساعة "Red Magic" الذكية.. وهذا سعرها!
فيديو
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
06/03/2021 16:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تكشف رسمياً عن مواصفات أحدث أجهزة "Note" لديها! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تكشف رسمياً عن مواصفات أحدث أجهزة "Note" لديها! (فيديو)
12:00 | 2021-03-06
06/03/2021 16:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخان مفصليان: توقعات كارمن شماس لشهر آذار.. هذا ما سيحدث في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تاريخان مفصليان: توقعات كارمن شماس لشهر آذار.. هذا ما سيحدث في العالم (فيديو)
10:30 | 2021-03-06
06/03/2021 16:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact