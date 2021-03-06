"Xiaomi" تكشف رسمياً عن مواصفات أحدث أجهزة "Note" لديها! (فيديو)

كشفت شركة "Xiaomi" الصينية رسمياً عن مواصفات أجهزة "Redmi Note 10" التي صممتها لتكون من بين الهواتف الذكية الأكثر تطوراً لهذا العام.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّه من بين أبرز النماذج لهذه الهواتف جاء "Redmi Note 10 Pro" الذي حصل على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وجهز بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.67 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات "Snapdragon 732G"، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت.وجهزته الشركة بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5020 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.