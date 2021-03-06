تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2021 | 15:00
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أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن مواصفات الجيل الجديد من أجهزة "Chromebook" التي طورتها لتكون من بين أبرز الحواسب المحمولة لهذه السنة.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فإنّ حواسب "Galaxy Chromebook 2" الجديدة تتميّز بهياكل أنيقة مصنوعة من المعدن والبلاستيك سماكتها 13.9 ملم، ووزنها 1.23 كلغ فقط، ستطرح بألوان أساسية هي الفضي والأحمر.

وحصلت هذه الأجهزة على شاشات بمقاس 13.3 بوصة دقة عرضها تعادل (1920/1080) بيكسل، يمكن ثنيها بزاوية 360 درجة، كما يمكن الرسم والكتابة على تلك الشاشات بواسطة أقلام ذكية.
 
وتعمل الخيارات الأساسية من "Chromebook 2" بمعالجات "Intel Core i3-10110U" يصل ترددها إلى 4 غيغاهيرتز، ومعالجات "Intel Celeron 5205U" بتردد يصل إلى 1.9 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومعالجات رسوميات "Intel UHD Graphics".
 
ويمكن لهذه الأجهزة الاتصال لاسلكيا مع شبكات Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11ax، كما جهزت بشرائح للاتصال عبر شبكات بلوتوث، وكاميرات ويب، ولوحات مفاتيح مع إضاءة خلفية، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD، ومكبرات صوت باستطاعة 5 واط، إضافة إلى بطاريات داخلية باستطاعة 45.5 واط تكفيها لتعمل لـ 8 ساعات متواصلة تقريباً.
 
المصدر: روسيا اليوم

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