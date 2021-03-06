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تكنولوجيا وعلوم
للتغلّب على القلق والتوتر.. إليكم هذه التطبيقات!
Lebanon 24
06-03-2021
|
07:05
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كتب شادي عواد في "الجمهورية": إذا كنتم تعانون القلق والتوتر، وتحتاجون للاسترخاء والهدوء والسلام الداخلي، قد تكون بعض التطبيقات المخصصة لهذه الغاية، حلاً لا بأس به إلى جانب الرياضة والطرق الأخرى المختلفة. ومن أفضل هذه التطبيقات:
- Pacifica: يقدم هذا التطبيق أداة للاسترخاء ومعالجة القلق اليومي باستخدام العلاج السلوكي المعرفي، ويساعد في التعامل مع القلق للتخفيف من حدته تدريجاً. كما يساعدكم في تتبع عاداتكم ومشاعركم في أوقات مختلفة خلال اليوم، ومتابعة تطور مزاجكم لإظهار أكثر ما يسبب لكم القلق. كذلك يتيح لكم أن تسجلوا أفكاركم لتروا كيف تساهم في زيادة القلق لديكم، ثم يعلمكم التفكير المتوازن الذي يكسر حدة هذا القلق. ويقدم التطبيق تمارين للاسترخاء محددة بمدة زمنية يمكن للمستخدم القيام بها لتهدئة القلق عبر التنفس أو تمارين العضلات أو تأملات ذهنية، مصحوبة بخلفية صوتية لأمواج المحيط.
- Gratitude Journal: قامت مجموعة من علماء النفس بتصميم هذا التطبيق اعتماداً على خبرتهم في مجال علم النفس الإيجابي، وهو عبارة عن مجموعة من التمارين المترابطة التي تهدف الى تطوير إحساسكم بالسعادة في حياتكم، وتمنحكم القدرة على تجاوز المشكلات.
- I Can Be Free: يساعد هذ التطبيق عن طريق جلسات صوتية للتأمل تُرشدكم الى كيفية تعديل الأفكار، وتخفيف التوتر، ومواجهة الرهاب والخوف، وتعزيز الثقة بالنفس، كما تساعدكم أيضاً على نوم أفضل. ويتيح التطبيق خيارات أخرى، كتغيير العادات أو خسارة الوزن، وتحديد الخيارات التي تفضلونها، كالأصوات المفضلة لديكم، وتحديد الموقف الذي تشعرون فيه بالقلق، ويقدم التعليمات التي يجب عليكم اتّباعها للتغلب على القلق.
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المصدر:
شادي عواد - الجمهورية
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