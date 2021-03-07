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تكنولوجيا وعلوم
"الهروب مستحيل"... عالم يقدر إمكانية تدمير كويكب
Lebanon 24
07-03-2021
|
06:00
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قيم بوريس شوستوف، المدير العلمي لمعهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إمكانية تغيير مسار جسم سماوي يطير إلى الأرض، والذي غالبا ما يقوم به مبتكرو الأفلام الرائجة حول الفضاء.
وذكر أن كل شيء في هذه الحالة يعتمد فقط على الأبعاد المباشرة لهذا الجسم.
وفقًا له، إذا كان الجسم صغيرا، ولكن تم اكتشافه مسبقا، فمن الممكن تغيير مساره، علاوة على ذلك، يجري العلماء اختبارات عملية ذات صلة. ومع ذلك، إذا كان الوضع مختلفا تماما، تقل فرص تغيره بشكل ملحوظ.
وقال على الهواء على قناة "زفيزدا" الروسية: "المذنب هو كتلة ضخمة من الجليد والحجارة والغبار. وعادة، الأجسام التي نلاحظها كبيرة، كيلومتر، أو ربما عشرة كيلومترات. لا يمكن الهروب من مثل هذه القنبلة، إنه ببساطة مستحيل. لا توجد وسيلة تسمح بتشتيت أو تدمير مثل هذه الكتل الكبيرة".
المصدر: سبوتنيك
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