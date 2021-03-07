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تكنولوجيا وعلوم
سعر "أول تغريدة" على تويتر يتجاوز مليوني دولار.. هذا جديد دورسي
Lebanon 24
07-03-2021
|
09:00
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عرض رئيس شركة «تويتر» وأحد مؤسسيها جاك دورسي أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق "أسست منصة تويتر للتو"، التي نشرها في 2006 للبيع باعتبارها توقيعا رقميا فريدا، وذلك على موقع لبيع التغريدات النادرة "كرموز غير قابلة للاستبدال".
وتلقت تغريدة دورسي التي نشرها على حسابه في آذار 2006 على عروض بلغت 88888 دولارا خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع "فاليابلز باي سنت".
وتشير عروض قديمة للتغريدة إلى أنها طُرحت للبيع في كانون الأول لكنها حظيت باهتمام بعد تغريدة دورسي.
والرموز غير القابلة للاستبدال هي ملفات رقمية تقوم بدور التوقيع الرقمي للتحقق من ملاك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد على الإنترنت.
وتغريدة دورسي القديمة التي مر عليها 15 عاما هي واحدة من أشهر التغريدات على منصة الرسائل القصيرة وقد تجذب هواة التذكارات الرقمية.
ووصل أعلى سعر للتغريدة إلى مليوني دولار عند الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش أمس السبت.
ويقول موقع "فاليابلز" إن المشتري سيحصل على شهادة رقمية موقعة بنظام التشفير ستشمل بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، وستظل التغريدة متاحة على موقع "تويتر".
المصدر:
الشرق الأوسط
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